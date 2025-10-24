Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (800)
Mejora tu experiencia de iluminación con un kit de inicio E27 blanco de Philips Hue. Conecta tus bombillas blanco cálido al Hue Bridge para aprovechar funcionalidades como la regulación inalámbrica, rutinas y temporizadores.
El precio actual es 69,95 €
Productos destacados
- White
- Hasta 800 lúmenes*
- 2 bombillas E27
- Luz blanca cálida
- Hue Bridge incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110