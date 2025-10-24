Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (800)

Rebaja

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (800)

Comienza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye dos bombillas inteligentes de luz blanca suave y el Hue Bridge. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.

Artículo ya no disponible

Descargar la hoja de información del producto

Productos destacados

  • White
  • Hasta 800 lúmenes*
  • Luz blanca suave
  • Montaje sencillo
  • Hue Bridge incluido
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    61x110

Diseño y acabado

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El puente

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay