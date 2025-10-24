Paquete doble GU10
Amplía tu sistema de iluminación inteligente y consigue un agradable brillo blanco cálido con estas dos bombillas con casquillo GU10 Philips Hue White completamente regulables. Conéctate al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.
- White
- Requiere Hue Bridge
- 2 GU10
- Luz blanca cálida
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x57