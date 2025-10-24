Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Poste para exterior Tuar

Poste para exterior Tuar

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El poste Lucca puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

Artículo ya no disponible

  • White
  • Requiere Hue Bridge
  • Incluye bombilla LED E27
  • Luz blanca cálida (2700 K)
  • Alimentación mediante red eléctrica
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Acero inoxidable

  • Material

    Aluminio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

