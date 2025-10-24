Poste para exterior Tuar
Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El poste Lucca puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.
El precio actual es 129,99 €
Productos destacados
- White
- Requiere Hue Bridge
- Incluye bombilla LED E27
- Luz blanca cálida (2700 K)
- Alimentación mediante red eléctrica
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Acero inoxidable
Material
Aluminio