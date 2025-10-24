Vela - Bombilla inteligente E14 - (paquete de 2)
El estilo clásico se combina con modernas prestaciones de luz inteligente en estas bombillas de vela inteligentes. Ofrecen luz blanca suave y regulación instantánea para que disfrutes de la iluminación adecuada en cualquier luminaria E14 estándar.
El precio actual es 29,95 €
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x106