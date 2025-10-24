Vela - Bombilla inteligente E14
Disfruta de un estilo clásico combinado con prestaciones modernas con esta bombilla de vela E14. Es ideal para lámparas de mesa y luminarias pequeñas y ofrece una luz blanca suave y regulación instantánea e inalámbrica.
El precio actual es 19,95 €
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x106