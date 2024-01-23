Descubre cómo funciona la iluminación de carril Perifo y cómo encajan todos los componentes.
Perifo kit base de pared en forma de L (2 focos)
Este kit de iluminación de riel de pared en color blanco incluye dos focos cilíndricos, tres rieles de 1 metro, una fuente de alimentación con enchufe para toma de corriente de pared y conectores para crear una forma de L con giro a la izquierda.
- 2 focos, 490 lm @2700K cada uno
- Toma 10,6 vatios de la fuente de alimentación
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Diseñado para paredes
- Incluye todo lo que necesitas
1 x Hue Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe
Esta fuente de alimentación se conecta al extremo de un carril Perifo y se enchufa en una toma de corriente de la pared. Alimenta hasta 100 W de luces con una sola fuente de alimentación: basta con sumar la potencia de cada luz hasta llegar al límite. Solo para la iluminación de carril Perifo.Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe
3 x Hue Carril Perifo 1 m
Este carril de 1 metro en color blanco te permite diseñar tu carril de iluminación como prefieras. Haz clic en las luces Perifo directamente en el carril. Solo para la iluminación de carril Perifo.Carril Perifo 1 m
1 x Hue Kit de conector recto
Conecta dos carriles Perifo con este conector recto en blanco. Solo para la iluminación de carril Perifo.Kit de conector recto
1 x Hue Conector esquina interno Perifo
Crea una forma de L con tu iluminación de carril Perifo mediante un conector de esquina interno. Una vez instalado, el carril girará a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la posición de la fuente de alimentación. Solo para la iluminación de carril PerifoConector esquina interno Perifo
2 x Hue White and Color Ambiance Foco cilindro Perifo
Estos potentes focos cilíndricos en blanco encajan perfectamente en los carriles Perifo. Inclina y gira para dirigir su luz colorida hacia el lugar que desees. Solo para la iluminación de carril Perifo.Foco cilindro Perifo
¿Qué es la iluminación en carril inteligente?
Construye un kit personalizado de iluminación de carril
Obtén instrucciones paso a paso para elegir cada componente por separado para construir tu sistema personalizado de iluminación de carril.
Preguntas y respuestas
¿Necesito un Hue Bridge para utilizar la iluminación en carril Perifo?
¿Puedo controlar la iluminación en carril Perifo con Bluetooth?
¿Cómo calculo el número máximo de luces que puedo añadir a mi montaje de iluminación en carril Perifo?
¿Puedo ajustar la longitud del cable de la fuente de alimentación de pared?
¿Qué se incluye en un kit de iluminación de carril Perifo?
¿Puedo convertir un kit de iluminación en carril Perifo en un montaje de iluminación en carril aún mayor añadiendo más luces o carriles?
¿Qué luces funcionan con la iluminación en carril Perifo?
¿Puedo instalar la iluminación en carril Perifo yo mismo?
¿Cómo se conecta la iluminación en carril Perifo a la alimentación?
¿Puedo sustituir las bombillas de mis luces Perifo yo mismo?
¿Puedo ampliar un kit de iluminación en carril Perifo con luces adicionales?
¿El kit de iluminación en carril Perifo viene premontado?
¿Qué materiales de montaje incluye un kit de iluminación en carril Perifo?
¿Cómo se pueden desplazar las luces Perifo en el carril?
¿Qué incluye la caja al hacer un pedido de luz de carril Perifo?
¿Qué tipo de opciones de montaje tienen los carriles de iluminación en carril Perifo?
¿Qué es un cable de extensión de iluminación en carril Perifo y cierre de cuadro eléctrico?
¿Qué diferencia hay entre los conectores de esquina externos e internos?
