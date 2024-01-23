Perifo kit base de pared en forma de L (2 focos)

En este paquete

1 x Hue Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe Esta fuente de alimentación se conecta al extremo de un carril Perifo y se enchufa en una toma de corriente de la pared. Alimenta hasta 100 W de luces con una sola fuente de alimentación: basta con sumar la potencia de cada luz hasta llegar al límite. Solo para la iluminación de carril Perifo. Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe

3 x Hue Carril Perifo 1 m Este carril de 1 metro en color blanco te permite diseñar tu carril de iluminación como prefieras. Haz clic en las luces Perifo directamente en el carril. Solo para la iluminación de carril Perifo. Carril Perifo 1 m

1 x Hue Kit de conector recto Conecta dos carriles Perifo con este conector recto en blanco. Solo para la iluminación de carril Perifo. Kit de conector recto

1 x Hue Conector esquina interno Perifo Crea una forma de L con tu iluminación de carril Perifo mediante un conector de esquina interno. Una vez instalado, el carril girará a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la posición de la fuente de alimentación. Solo para la iluminación de carril Perifo Conector esquina interno Perifo