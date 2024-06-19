La iluminación de carril Perifo tiene un diseño modular, lo que indica que está formada por módulos. Crea un aspecto personalizado construyendo tu propio kit de iluminación de carril inteligente, basado en la forma que desees.
Descripción de la iluminación en carril
Kits personalizados de iluminación de carril
Cómo crear un kit de iluminación de carriles personalizado
Para utilizar esta guía, empieza por pensar a lo grande. Determina la forma de tu carril de iluminación y dónde se encuentra la alimentación en el techo (o en la pared). A continuación, añade a tu carrito los componentes que necesites.
Elige la forma y el color
La forma y el color determinan lo que necesitas. Ten en cuenta la ubicación del cableado y si deseas instalar la iluminación de carril en el techo o en la pared.
Agregar los componentes
Debajo de cada forma hay una lista de las piezas que necesitarás (carriles, unidad de fuente de alimentación y conectores). Añádelos a tu carrito, junto con carriles adicionales si deseas prolongar la longitud de la iluminación de carril.
Añade las luces
Elige entre lámparas colgantes, focos, tubos de luz y barras de luz. La cantidad que puedes añadir depende de la longitud de tu iluminación de carril y de la potencia total de las luces.
Elige la forma
Puedes crear cualquier forma que desees, pero estas son las configuraciones más habituales. Busca una forma adecuada para tu habitación, comprueba los componentes que necesitas y, a continuación, crea tu propio kit personalizado de iluminación de carril.
¿Quieres ir a lo grande? Usa un conector recto en cualquier configuración para conectar carriles adicionales.
Iluminación de carril recta
Techo - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Carril: al menos 1 carril (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Techo - Cableado en el centro del carril
Unidad de fuente de alimentación: fuente de alimentación de 2 puntos
Carril: al menos 2 carriles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Pared - Conectado
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto con conector
Carril: al menos 1 carril (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Iluminación de carriles en forma de L
Techo - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: conector de esquina interno
Techo - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: conector de esquina externo
Pared - Conectado
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto con conector
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: conector de esquina externo
Pared - Conectado
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto con conector
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: conector de esquina interno
Techo - Cableado en el centro del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de dos puntos
Carril: al menos 3 carriles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: conector de esquina interno
Techo - Cableado en el centro del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de dos puntos
Carril: al menos 3 carriles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
conector: conector de esquina externo
Iluminación de carril en forma de U
Forma de U - Techo - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Carril: al menos 3 carriles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: 2 conectores de esquina internos
Forma de U - Techo - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Carril: al menos 3 carriles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: 2 conectores de esquina externos
Forma de U - Techo - Cableado en el centro del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de dos puntos
Raíl: Al menos 4 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: 2 conectores de esquina externos
Otras formas de iluminación de carril
Forma de T - Techo - Cableado al final de la vía
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Carril: al menos 3 carriles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: un conector en T
Recto - De pared a techo - Conectado
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto con conector
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: 1 conector flexible
Recto - De techo a pared - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: 1 conector flexible
Forma de V - Techo - Cableado al final del carril
Fuente de alimentación: fuente de alimentación de un punto
Raíl: Al menos 2 rieles (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Conector: 1 conector flexible
Elige las luces de carril
El número y tipo de luces de carril para tu kit de iluminación de carril personalizado depende de dos cosas:1) el espacio disponible en los carriles y 2) la potencia total de las luces, que puede llegar hasta los 100 W. Elige las luces que quieras y suma su longitud (¡no olvides tener en cuenta los conectores y las fuentes de alimentación!) y su potencia para ver cuáles se adaptan a tu configuración.
Barra de luces lineal Perifo
199,99 €
Tubo de luz Play gradient compacto
199,99 €
Tubo de luz Play gradient grande
299,99 €
Barra de luces lineal Perifo
199,99 €
Tubo de luz Play gradient compacto
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Tubo de luz Play gradient grande
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Preguntas y respuestas
¿La iluminación de carril es adecuada para una cocina?
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¿Dónde debo instalar un kit de iluminación de carril?
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¿Hay kits de iluminación de carril Philips Hue prefabricados?
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¿Perifo es un kit de iluminación LED regulable para carriles?
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¿Cómo puedo saber cuántos carriles y conectores necesito?
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¿Qué formas puedo crear con la iluminación en carril Perifo?
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¿Necesito un Hue Bridge para utilizar la iluminación en carril Perifo?
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¿Cómo se conecta la iluminación en carril Perifo a la alimentación?
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¿Dónde puedo instalar la iluminación en carril Perifo?
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¿Dónde puedo poner la fuente de alimentación para la iluminación de carriles Perifo?
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¿Puedo utilizar otras luces Philips Hue con la iluminación en carril Perifo?
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¿Puedo montar la fuente de alimentación del techo en la pared o la fuente de alimentación de pared en el techo?
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¿Puedo crear una configuración Perifo que tenga varias unidades de fuente de alimentación para poder alimentar más de 100 W de luces?
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¿Puedo convertir un kit de iluminación en carril Perifo en un montaje de iluminación en carril aún mayor añadiendo más luces o carriles?
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¿Se puede crear una configuración de techo a pared con iluminación en carril Perifo?
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¿Los conectores ocupan espacio en el carril?
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¿Dónde debo colocar la unidad de fuente de alimentación en una configuración de iluminación de carril en forma de T?
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¿El conector flexible requiere instalación o puedo insertarlo en los raíles?
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