Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias

Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.