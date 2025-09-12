*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Plafón delgado Devote Hue S paquete de 2
Luz potente, perfectamente uniforme. Este plafón delgado LED redondo ofrece millones de tonos de luz blanca y de color en un elegante marco sintético blanco. Su diseño semiempotrado aporta profundidad y su sencillez lo convierte en una opción sofisticada para cualquier estancia.
El precio actual es 149,99 €
- Distribución de la luz uniforme
- ⌀ 29,1 cm
- Hasta 2000 lúmenes
- Mate blanco sintético
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.
Define el ambiente adecuado con luz blanca suave
Las bombillas y luminarias Hue utilizan una luz blanca suave. Regulables de luz diurna brillante a luz nocturna tenue, estas luces inteligentes te permiten iluminar tu hogar con el nivel adecuado de luz cálida cuando lo necesites.
Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Plástico