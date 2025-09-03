Ayuda a proteger lo que más importa con la cámara de seguridad con cable 2K Hue en negro. Vídeo nítido muy claro en 2K, con densidad de píxeles alta, te permite ver cada detalle, de día o de noche. Diseñada para aplicaciones de interior y exterior y equipada con detección de movimiento inteligente, vigila 24/7. Además, funciona sin problemas con las luces Hue para activar alarmas de luz o encender las luces cuando se detecta actividad, convierte todo el sistema de iluminación en un aliado de seguridad inteligente.