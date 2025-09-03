*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Cámara con cable Secure 2K
Ayuda a proteger lo que más importa con la cámara de seguridad con cable 2K Hue en blanco. Vídeo nítido muy claro en 2K, con densidad de píxeles alta, te permite ver cada detalle, de día o de noche. Diseñada para aplicaciones de interior y exterior y equipada con detección de movimiento inteligente, vigila 24/7. Además, funciona sin problemas con las luces Hue para activar alarmas de luz o encender las luces cuando se detecta actividad, convierte todo el sistema de iluminación en un aliado de seguridad inteligente.
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- For indoor and outdoor use
- Wired for continuous power
Consíguelo todo con el Philips Hue Bridge
A Hue Bridge te brinda todas las funciones de seguridad para el hogar inteligente: alarmas de luz y sonido, el automatismo de simulación de presencia y la capacidad de ampliar la configuración de seguridad de tu hogar o de iluminación inteligente.
Vigila tu casa
Recibe notificaciones directamente en tu dispositivo móvil cada vez que tu cámara Secure detecte movimiento. Crea zonas de actividad para recibir alertas en función de lo que active el movimiento; por ejemplo, una persona, un animal, un vehículo o un paquete.
Haz que parezca que estás en casa
Utiliza tu cámara Secure con el automatismo Simular presencia y la función de conversación bidireccional para añadir una capa de seguridad a su hogar y conseguir de paso una mayor tranquilidad.
Especificaciones
Dimensiones y peso del embalaje
Dimensiones y peso del embalaje
Producto con código EAN/UPC
8721103045140
Peso neto
504,3 g
Peso bruto
857,7 g
Altura
140 mm
Longitud
146 mm
Anchura
176 mm
Código 12NC
929004258601