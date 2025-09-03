Ayuda
Protege tu espacio interior con la cámara Secure de sobremesa Philips Hue 2K en negro. Disfruta de una nítida resolución 2K para filmaciones transparentes de día y de noche. Su diseño compacto se integra perfectamente en tu hogar. La detección inteligente de movimiento y el audio bidireccional te mantienen conectado en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cuando se detecta movimiento, tus luces Hue cambian al modo de alerta, iluminando tu casa para mayor seguridad.

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • Stylish and compact desktop stand included
Ver todas las especificaciones de productos
Buscar un manual del producto

Especificaciones

Dimensiones y peso del embalaje

  • Producto con código EAN/UPC

    8721103045737

  • Peso neto

    700,9 g

  • Peso bruto

    1.083,8 g

  • Altura

    140 mm

  • Longitud

    219 mm

  • Anchura

    176 mm

  • Código 12NC

    929004258404

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La cámara

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

