Protege tu espacio interior con la cámara Secure de sobremesa Philips Hue 2K en blanco. Disfruta de una nítida resolución 2K para filmaciones transparentes de día y de noche. Su diseño compacto se integra perfectamente en tu hogar. La detección inteligente de movimiento y el audio bidireccional te mantienen conectado en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cuando se detecta movimiento, tus luces Hue cambian al modo de alerta, iluminando tu casa para mayor seguridad.