Añade un brillo juguetón a tu espacio de exterior con la tira de luz para exteriores Neon. La tecnología Chromasync™ ofrece una combinación precisa de colores para crear hermosos degradados en tu patio, senderos y plantas. Disfruta de una luz blanca brillante en cualquier tono natural para una iluminación práctica en exteriores. Las escenas de iluminación personalizables y los efectos dinámicos crean el ambiente perfecto para cada momento al aire libre. La instalación es sencilla: conéctala a una toma de corriente estándar mediante la fuente de alimentación de baja tensión incluida o intégrala en su configuración de baja tensión existente.