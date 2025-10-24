La tira de luces para exteriores Flux realza patios traseros, terrazas y porches con un ambiente vibrante y decorativo. La tecnología Chromasync™ ofrece una combinación precisa de colores para obtener degradados hermosos. Oculta la tira para conseguir un efecto de iluminación indirecta en fachadas, paredes y vallas. Disfruta de una luz blanca brillante en varios tonos para una iluminación práctica en exteriores. Crea escenas de iluminación exterior personalizadas y efectos dinámicos que se controlan fácilmente con la aplicación Hue o con comandos de voz mediante asistentes inteligentes. La instalación de esta tira de luz resistente al agua es sencilla: conéctala a una toma de corriente estándar con la fuente de alimentación de baja tensión incluida o intégrala en su configuración de baja tensión existente.