Tira de luces para exteriores Flux 5 m

La tira de luces para exteriores Flux realza patios traseros, terrazas y porches con un ambiente vibrante y decorativo. La tecnología Chromasync™ ofrece una combinación precisa de colores para obtener degradados hermosos. Oculta la tira para conseguir un efecto de iluminación indirecta en fachadas, paredes y vallas. Disfruta de una luz blanca brillante en varios tonos para una iluminación práctica en exteriores. Crea escenas de iluminación exterior personalizadas y efectos dinámicos que se controlan fácilmente con la aplicación Hue o con comandos de voz mediante asistentes inteligentes. La instalación de esta tira de luz resistente al agua es sencilla: conéctala a una toma de corriente estándar con la fuente de alimentación de baja tensión incluida o intégrala en su configuración de baja tensión existente.

  • Escenas y efectos personalizables
  • Mezcla de color de precisión Chromasync™
  • Luz blanca auténtica y brillante
  • 3000 lúmenes
  • Control por aplicación y con la voz
