Un collage de imágenes que muestran diferentes estancias y productos de iluminación.

Ofertas en luces LED para todas las estancias

Reinventa tu hogar con hasta un 25% de descuento en productos Hue seleccionados

Hasta un 25% de descuento en iluminación de estancias

Ahorra un 15% al combinar dos o más productos en oferta: si uno de ellos es un Bridge, obtendrás un 25% de descuento. 

Desbloquea ahorros y funciones adicionales

Añade un Hue Bridge a tu pedido y ahorra un 25% en todos los artículos rebajados de tu carrito que formen parte de la oferta. 

Además, ¡desbloquearás el conjunto completo de funciones Hue!

Oferta
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado

59,95 €

¡Transforma cada habitación con Hue!

Compra en nuestras oferta de iluminación para habitaciones y lleva las ventajas de Hue a todo tu hogar.

Un salón con varias lámparas Philips Hue que proporcionan una iluminación cálida y acogedora.

Más que una habitación

Convierte tu casa en un hogar y crea el salón más acogedor que puedas imaginar con una selección de elegantes lámparas y luces. O haz que la noche de cine sea mágica con una luz envolvente que parece brotar de la pantalla.

Comprar iluminación para el salón
Un dormitorio con lámparas de mesa y de pie Hue a cada lado de la cama.

Duerme como nunca

Baja la intensidad de las luces para relajarte antes de acostarte, y despiértate fresco con luces que se enciendan automáticamente por la mañana. Utiliza colores vibrantes y escenas de iluminación personalizables para definir el ambiente deseado en cualquier momento.

Comprar iluminación para el dormitorio
Una cocina en la que las encimeras están iluminadas con luz blanca brillante.

La cocina de tus sueños

Ilumina cada centímetro de tu cocina con tiras de luces LED flexibles que puedes controlar mediante comandos de voz, ¡ideales cuando tienes las manos ocupadas mientras pelas, cortas o sacas algo delicioso del horno!

Comprar iluminación para la cocina

Todo sobre las ofertas de Iluminación para habitaciones

¿Cuándo son las ofertas de iluminación para habitaciones?

¿Qué productos se incluyen en la venta?

¿Cómo puedo estar al día de las ofertas y promociones de Philips Hue?

Términos y condiciones

Esta promoción es válida hasta las 23:59 del 12 de octubre de 2025.

- Añade dos (2) o más artículos en oferta a tu carrito y obtén un 15% de descuento sobre el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. Si uno de esos artículos en oferta es un Hue Bridge, obtendrás un 25% de descuento sobre el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. 

- El descuento se aplica al total de productos promocionales elegibles que haya en la cesta al pagar.

- Esta promoción está sujeta a disponibilidad de stock, y cualquier compra está sujeta además a los Términos y Condiciones de Venta de Philips Hue.

- En caso de devolución de parte de un pedido, cuando proceda, el valor proporcional del descuento se deducirá del importe del reembolso. - Esta promoción no puede utilizarse junto con ninguna otra oferta de www.philips-hue.com.

•  Signify Iberia se reserva el derecho de cancelar una promoción en cualquier momento o de modificar estos Términos y condiciones volviéndolos a publicar.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

