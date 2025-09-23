Reinventa tu hogar con hasta un 25% de descuento en productos Hue seleccionados
Hasta un 25% de descuento en iluminación de estancias
Ahorra un 15% al combinar dos o más productos en oferta: si uno de ellos es un Bridge, obtendrás un 25% de descuento.
Desbloquea ahorros y funciones adicionales
Añade un Hue Bridge a tu pedido y ahorra un 25% en todos los artículos rebajados de tu carrito que formen parte de la oferta.
Además, ¡desbloquearás el conjunto completo de funciones Hue!
Hue
Hue Bridge
59,95 €
¡Transforma cada habitación con Hue!
Compra en nuestras oferta de iluminación para habitaciones y lleva las ventajas de Hue a todo tu hogar.
Más que una habitación
Convierte tu casa en un hogar y crea el salón más acogedor que puedas imaginar con una selección de elegantes lámparas y luces. O haz que la noche de cine sea mágica con una luz envolvente que parece brotar de la pantalla.
Duerme como nunca
Baja la intensidad de las luces para relajarte antes de acostarte, y despiértate fresco con luces que se enciendan automáticamente por la mañana. Utiliza colores vibrantes y escenas de iluminación personalizables para definir el ambiente deseado en cualquier momento.
La cocina de tus sueños
Ilumina cada centímetro de tu cocina con tiras de luces LED flexibles que puedes controlar mediante comandos de voz, ¡ideales cuando tienes las manos ocupadas mientras pelas, cortas o sacas algo delicioso del horno!
Todo sobre las ofertas de Iluminación para habitaciones
¿Cuándo son las ofertas de iluminación para habitaciones?
¿Qué productos se incluyen en la venta?
¿Cómo puedo estar al día de las ofertas y promociones de Philips Hue?
Términos y condiciones
Esta promoción es válida hasta las 23:59 del 12 de octubre de 2025.
- Añade dos (2) o más artículos en oferta a tu carrito y obtén un 15% de descuento sobre el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. Si uno de esos artículos en oferta es un Hue Bridge, obtendrás un 25% de descuento sobre el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos.
- El descuento se aplica al total de productos promocionales elegibles que haya en la cesta al pagar.
- Esta promoción está sujeta a disponibilidad de stock, y cualquier compra está sujeta además a los Términos y Condiciones de Venta de Philips Hue.
- En caso de devolución de parte de un pedido, cuando proceda, el valor proporcional del descuento se deducirá del importe del reembolso. - Esta promoción no puede utilizarse junto con ninguna otra oferta de www.philips-hue.com.
• Signify Iberia se reserva el derecho de cancelar una promoción en cualquier momento o de modificar estos Términos y condiciones volviéndolos a publicar.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.