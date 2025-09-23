Esta promoción es válida hasta las 23:59 del 12 de octubre de 2025.

- Añade dos (2) o más artículos en oferta a tu carrito y obtén un 15% de descuento sobre el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. Si uno de esos artículos en oferta es un Hue Bridge, obtendrás un 25% de descuento sobre el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos.

- El descuento se aplica al total de productos promocionales elegibles que haya en la cesta al pagar.

- Esta promoción está sujeta a disponibilidad de stock, y cualquier compra está sujeta además a los Términos y Condiciones de Venta de Philips Hue.

- En caso de devolución de parte de un pedido, cuando proceda, el valor proporcional del descuento se deducirá del importe del reembolso. - Esta promoción no puede utilizarse junto con ninguna otra oferta de www.philips-hue.com.

• Signify Iberia se reserva el derecho de cancelar una promoción en cualquier momento o de modificar estos Términos y condiciones volviéndolos a publicar.

Leer el proceso de devolución