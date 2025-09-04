Cómo utilizar las tiras de luces en exteriores

Las tiras LED para exterior pueden ser divertidas, prácticas y todo lo que se te ocurra. Al igual que la tira de luces Flux para interior, la tira de luces Flux para exterior está diseñada para ocultarse, creando una luz indirecta que baña la terraza, las paredes del patio trasero y los techos del patio delantero. También es lo suficientemente brillante para actividades y ocasiones especiales. La tira de luz de neón es una luz directa decorativa hecha para resaltar fuentes, perfilar parterres y añadir toques de color a cualquier rincón. ¡Dóblalo y dale forma para crear tu propia obra maestra!