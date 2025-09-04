Ayuda
Longitud de la tira de luces

Compara las tiras de LED para interior y exterior  

Utiliza nuestra práctica guía para decidir qué tiras LED Philips Hue son las adecuadas para ti y tu hogar.  

Tiras de LED para interior

Las tiras de luces de interior incorporan un diseño flexible, fácil instalación y capacidad para blanco y color. Utilízalas para conseguir una iluminación de ambiente y funcional que se adapte a cualquier espacio.  

Una cocina iluminada en vibrantes tonos de luz rosa y naranja mediante una combinación de tiras de luz ocultas tras las molduras del techo y tiras de luz visibles en el techo.

Cómo utilizar las tiras de luces en interiores

Piensa cómo quieres iluminar tu espacio. ¿Quieres luz indirecta o directa? ¿Cuánta luminosidad necesitas? 
Las tiras de luces Flux y Flux ultrabrillante están diseñadas para quedar ocultas, creando un efecto de baño de pared indirecto que llena las habitaciones de luz difusa, ideal para decorar y crear ambiente. OmniGlow está hecho para ser utilizado como luz directa. Su línea de luz uniforme lo convierte en una llamativa pieza central que no necesita esconderse, por lo que es ideal para la iluminación ambiental y práctica.  

Tira de luces Flux

Tira de luces Flux ultrabrillante

Tira de luces OmniGlow

Blanco y degradado de colores

Tipo de LED

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Distribución de la luz

Indirecta
Indirecta
Directa

Lumen

1200 - 2000 lm (Según la longitud)
2900 - 6000 lm (Según la longitud)
2400 - 4800 lm (Según la longitud)

Habitación

Salón, Dormitorio
Cocina, comedor, despacho, pasillo
Adecuado para cualquier habitación, opciones de colocación ilimitadas

Diseño de tira de luces

Funda de silicona transparente con LED visibles
Funda de silicona transparente con LED visibles
Funda de silicona mate, sin LED visibles, exposición uniforme de la luz

Ubicación

Oculto para efecto lavado de pared
Oculto para efecto lavado de pared
Visible para luz directa. Oculto para efecto lavado de pared

Vida útil

25.000 h
25.000 h
25.000 h

Se puede cortar a medida

Las piezas cortadas se pueden volver a conectar

No

Ampliable

No

Funciona en un área de entretenimiento

Protocolo de comunicaciones

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Tiras de luces LED para exteriores

Consigue una vibrante decoración de neón, un colorido ambiente a juego y una brillante y práctica luz blanca para transformar todos tus espacios exteriores. Su diseño resistente al agua y su configuración segura de bajo voltaje aportan una mayor tranquilidad.

Una zona de patio y jardín iluminada con suaves tonos de luz amarilla, rosa y morada de tiras de luces ocultas bajo los escalones y tiras de luces visibles a lo largo de los parterres y en las paredes.

Cómo utilizar las tiras de luces en exteriores

Las tiras LED para exterior pueden ser divertidas, prácticas y todo lo que se te ocurra. Al igual que la tira de luces Flux para interior, la tira de luces Flux para exterior está diseñada para ocultarse, creando una luz indirecta que baña la terraza, las paredes del patio trasero y los techos del patio delantero. También es lo suficientemente brillante para actividades y ocasiones especiales. La tira de luz de neón es una luz directa decorativa hecha para resaltar fuentes, perfilar parterres y añadir toques de color a cualquier rincón. ¡Dóblalo y dale forma para crear tu propia obra maestra!   

Tira de luz exterior Flux

Tira de luces de neón para exteriores

Blanco y degradado de colores

Distribución de la luz

Indirecta
Directa

Espacio exterior

Se oculta bajo molduras en exteriores o debajo de los escalones del patio
Delinear el patio, los parterres y los caminos

Tipo de LED

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3000 lm
1100 lm

Vida útil

25.000 h
25.000 h

Las piezas cortadas se pueden volver a conectar

No
No

Ampliable

No
No

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

