Utiliza nuestra práctica guía para decidir qué tiras LED Philips Hue son las adecuadas para ti y tu hogar.
Las tiras de luces de interior incorporan un diseño flexible, fácil instalación y capacidad para blanco y color. Utilízalas para conseguir una iluminación de ambiente y funcional que se adapte a cualquier espacio.
Cómo utilizar las tiras de luces en interiores
Piensa cómo quieres iluminar tu espacio. ¿Quieres luz indirecta o directa? ¿Cuánta luminosidad necesitas?
Las tiras de luces Flux y Flux ultrabrillante están diseñadas para quedar ocultas, creando un efecto de baño de pared indirecto que llena las habitaciones de luz difusa, ideal para decorar y crear ambiente. OmniGlow está hecho para ser utilizado como luz directa. Su línea de luz uniforme lo convierte en una llamativa pieza central que no necesita esconderse, por lo que es ideal para la iluminación ambiental y práctica.
Tira de luces FluxComprar ahora
Tira de luces Flux ultrabrillanteComprar ahora
Tira de luces OmniGlowComprar ahora
Blanco y degradado de colores
Tipo de LED
Distribución de la luz
Lumen
Habitación
Diseño de tira de luces
Ubicación
Vida útil
Se puede cortar a medida
Las piezas cortadas se pueden volver a conectar
Ampliable
Funciona en un área de entretenimiento
Protocolo de comunicaciones
Tiras de luces LED para exteriores
Consigue una vibrante decoración de neón, un colorido ambiente a juego y una brillante y práctica luz blanca para transformar todos tus espacios exteriores. Su diseño resistente al agua y su configuración segura de bajo voltaje aportan una mayor tranquilidad.
Cómo utilizar las tiras de luces en exteriores
Las tiras LED para exterior pueden ser divertidas, prácticas y todo lo que se te ocurra. Al igual que la tira de luces Flux para interior, la tira de luces Flux para exterior está diseñada para ocultarse, creando una luz indirecta que baña la terraza, las paredes del patio trasero y los techos del patio delantero. También es lo suficientemente brillante para actividades y ocasiones especiales. La tira de luz de neón es una luz directa decorativa hecha para resaltar fuentes, perfilar parterres y añadir toques de color a cualquier rincón. ¡Dóblalo y dale forma para crear tu propia obra maestra!
Tira de luz exterior FluxComprar ahora
Tira de luces de neón para exterioresComprar ahora
Blanco y degradado de colores
Distribución de la luz
Espacio exterior
Tipo de LED
Lumen
Vida útil
Las piezas cortadas se pueden volver a conectar
Ampliable
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.