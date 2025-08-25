Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, por lo que puedes escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar una bombilla o lámpara Hue
¡Lee esto primero!
1. No instales las luces todavía.
Tendrás que escanear sus códigos QR, así que mantenlos al alcance de la mano.
2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?
¡Reúnelos todos! Escaneará todos sus códigos QR durante el mismo paso.
3. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Conectar con un Hue Bridge
Instrucciones de configuración de bombillas y lámparas
Tu Bridge debe estar conectado y agregado a tu aplicación Hue.
¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Hue Bridge.
1. Abre la aplicación Hue.
2. En la pestaña Inicio, toca en el icono de los tres puntos (…). Luego, toca Agregar dispositivos
Nota: También puedes abrir la pestaña Ajustes y luego pulsar Dispositivos. Toca el icono más (+) azul en la esquina superior derecha.
3. Elija una habitación a la que agregar el botón inteligente.
4. Escanea el código QR.
Si tienes más dispositivos Hue que añadir, escanéalos también. Una vez que sus dispositivos se hayan escaneado correctamente, toque Siguiente.
Nota: Si tu producto no tiene código QR, pulsa Sin código QR para añadirlo mediante una búsqueda o con su número de serie.
5. Instala y enciende las luces.
Una vez instaladas, toca en Siguiente para ver las luces en la sala que has seleccionado.
6. Asigna un nombre a las luces.
A continuación, podrá nombrar y seleccionar iconos para cada una de las luces que haya agregado.
Conectar sin un Hue Bridge
Instrucciones de configuración de Bluetooth
1. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en el dispositivo móvil.
2. Abre la aplicación Hue.
3. Abre la pestaña Ajustes y luego toca en Dispositivos. Toca el icono más (+) azul en la esquina superior derecha.
4. Escanea el código QR.
Si tienes que añadir más dispositivos Hue, puedes escanearlos y configurarlos de uno en uno.
Nota: Si tu producto no tiene código QR, toca Sin código QR para añadirlo buscando o utilizando su número de serie.
Conectar sin un Bridge (de forma directa mediante bombillas compatibles con Matter)
Lo que necesitas
· Luces Hue compatibles con Matter (con el logotipo de Matter en el embalaje).
· Un Matter Controller Hub compatible con Thread, "un enrutador de borde Thread", como Apple HomePod Mini, Google Nest Hub (2ª gen.) o Amazon Echo (4ª gen.).
Instrucciones de instalación
1. Abra la aplicación de hogar inteligente (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Agregar un nuevo dispositivo
3. Escanea el código QR de la guía de instalación (Matter QR code) o introduce el código de emparejamiento de 11 dígitos.
4. Enciende la bombilla y asegúrate de que está en modo de emparejamiento (parpadea o se reinicia si es necesario).
5. Personaliza la bombilla: Ponle un nombre, asígnala a una habitación y prueba automatizaciones.
Consejo: Si la bombilla estaba previamente conectada a un Hue Bridge, debe retirarla del Bridge antes de emparejarla directamente mediante Matter.
¿Necesitas ayuda?
Examina nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con Soporte.
Leer las preguntas frecuentes de Philips Hue app >
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.