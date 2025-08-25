1. No instales las luces todavía.

Tendrás que escanear sus códigos QR, así que mantenlos al alcance de la mano.

2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?

¡Reúnelos todos! Escaneará todos sus códigos QR durante el mismo paso.

3. ¿Tienes la aplicación Hue?

Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.