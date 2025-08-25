Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, por lo que puedes escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar un timbre inteligente Hue
¡Lee esto primero!
1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?
¡Reúnelos todos! Escaneará todos sus códigos QR durante el mismo paso.
2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Conectar con un Hue Bridge
Instrucciones de configuración del timbre inteligente Hue
Tu Bridge debe estar conectado y agregado a tu aplicación Hue.
¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Hue Bridge.
1. Abre la aplicación Hue.
2. En la pestaña Inicio, toca en el icono de los tres puntos (…). Luego, toca Agregar dispositivos
Nota: También puedes abrir la pestaña Ajustes y luego pulsar Dispositivos. Toca el icono más (+) azul en la esquina superior derecha.
3. Elija una habitación a la que agregar el timbre inteligente Hue.
4. Escanea el código QR.
Si tienes más dispositivos Hue que añadir, escanéalos ahora. Cuando se hayan escaneado correctamente, toca en Siguiente.
5. Sigue las instrucciones en pantalla.
La aplicación te explicará los pasos finales para configurar y personalizar tu Timbre Inteligente Hue.
Para conectarlo a un videotimbre con cable Hue Secure, compruebe la página de cómo conectarse
Conectar sin un Hue Bridge
Instrucciones de configuración del timbre inteligente Hue
1. Abre la aplicación Hue.
2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de tu cuenta y de la aplicación.
3. Cuando se te pregunte si quieres añadir un Hue Bridge, selecciona No.
4. Escanea el código QR.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu Timbre Inteligente Hue.
Para conectarlo al videoportero con cable Hue Secure, consulta su página de conexión. Asegúrese también de mantener ambos dispositivos a una distancia de 20 m.
¿Necesitas ayuda?
Examina nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con Soporte.
Leer las preguntas frecuentes de Philips Hue app >
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.