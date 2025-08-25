Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, por lo que puedes escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar un videotimbre con cable Hue Secure.
¡Lee esto primero!
1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?
¡Reúnelos todos! Escaneará todos sus códigos QR durante el mismo paso.
2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Conectar con un Hue Bridge
Instrucciones de configuración de videotimbre con cable Secure
Tu Bridge debe estar conectado y agregado a tu aplicación Hue.
¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Hue Bridge.
1. Abre la aplicación Hue.
2. En la pestaña Inicio, toca en el icono de los tres puntos (…). Luego, toca Agregar dispositivos
Nota: También puedes abrir la pestaña Ajustes y luego pulsar Dispositivos. Toca el icono más (+) azul en la esquina superior derecha.
3. Escanea el código QR.
Encontrarás el código QR de tu videoportero con cable en su tarjeta de propiedad.
4. Toca el timbre de vídeo con cable seguro que quieras añadir
Si tienes varios timbres, aparecerán en la pantalla. Toca primero el videoportero con cable seguro que quieras añadir.
5. ¡Importante! Guarde su frase de contraseña y tarjeta de propiedad en un lugar seguro.
Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.
Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.
Si quiere conectarlo a un timbre inteligente Hue, compruebe ahora la página sobre cómo conectar un timbre inteligente Hue.
Conectar sin un Hue Bridge
Instrucciones de configuración de videotimbre con cable Secure
1. Abre la aplicación Hue.
2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de tu cuenta y de la aplicación.
3. Cuando se te pregunte si quieres añadir un Hue Bridge, selecciona No.
4. Escanea el código QR.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu videoportero con cable seguro.
6. ¡Importante! Guarde su frase de contraseña y tarjeta de propiedad en un lugar seguro.
Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.
Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.
Si quiere conectarlo a un timbre inteligente Hue, compruebe ahora la página sobre cómo conectar un timbre inteligente Hue. Asegúrese también de mantener ambos dispositivos a una distancia de 20 m
¿Necesitas ayuda?
Examina nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con Soporte.
Leer las preguntas frecuentes de Philips Hue app >
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.