5. ¡Importante! Guarde su frase de contraseña y tarjeta de propiedad en un lugar seguro.

Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.

Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.