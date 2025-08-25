Ayuda

Cómo configurar un videotimbre con cable Hue Secure.

Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, por lo que puedes escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.

¡Lee esto primero!

1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?
¡Reúnelos todos! Escaneará todos sus códigos QR durante el mismo paso.

2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.

 

Conectar con un Hue Bridge
Conectar sin un Hue Bridge

Conectar con un Hue Bridge

Instrucciones de configuración de videotimbre con cable Secure

Tu Bridge debe estar conectado y agregado a tu aplicación Hue. 

¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Hue Bridge.

 

1. Abre la aplicación Hue.

2. En la pestaña Inicio, toca en el icono de los tres puntos (…). Luego, toca Agregar dispositivos

Aplicación Hue que muestra la pestaña Inicio con el indicador sobre el icono de tres puntos, la aplicación Hue que muestra el menú de tres puntos con el indicador sobre Agregar dispositivos

Nota: También puedes abrir la pestaña Ajustes y luego pulsar Dispositivos. Toca el icono más (+) azul en la esquina superior derecha.

Pestaña Ajustes de la aplicación Hue con un indicador sobre Dispositivos; aplicación Hue con el menú Dispositivos con un indicador sobre el icono más de color azul (añadir)

3. Escanea el código QR.
    Encontrarás el código QR de tu videoportero con cable en su tarjeta de propiedad.

La aplicación Hue muestra la pantalla Agregar dispositivos con indicador sobre el botón Escanear código QR, la aplicación Hue muestra la pantalla Escanear códigos QR con el indicador sobre el botón Siguiente

4. Toca el timbre de vídeo con cable seguro que quieras añadir
    Si tienes varios timbres, aparecerán en la pantalla. Toca primero el videoportero con cable seguro que quieras añadir.
        

Aplicación Hue que muestra qué dispositivos se han escaneado, con un indicador sobre el botón Siguiente; aplicación Hue con la pantalla de confirmación que muestra los dispositivos añadidos

5. ¡Importante! Guarde su frase de contraseña y tarjeta de propiedad en un lugar seguro.

Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.

Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.

Iphone que muestra mensaje importante

Si quiere conectarlo a un timbre inteligente Hue, compruebe ahora la página sobre cómo conectar un timbre inteligente Hue.

Conectar sin un Hue Bridge

Instrucciones de configuración de videotimbre con cable Secure

1. Abre la aplicación Hue.

2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de tu cuenta y de la aplicación.

3. Cuando se te pregunte si quieres añadir un Hue Bridge, selecciona No.

iPhone mostrando el Centro de control, iPhone mostrando la configuración de la aplicación Hue

4. Escanea el código QR. 
    

iPhone mostrando el Centro de control, iPhone mostrando la configuración de la aplicación Hue

5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu videoportero con cable seguro.
    

iPhone mostrando el Centro de control, iPhone mostrando la configuración de la aplicación Hue

6. ¡Importante! Guarde su frase de contraseña y tarjeta de propiedad en un lugar seguro.

Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.

Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.

Iphone que muestra mensaje importante

Si quiere conectarlo a un timbre inteligente Hue, compruebe ahora la página sobre cómo conectar un timbre inteligente Hue. Asegúrese también de mantener ambos dispositivos a una distancia de 20 m

