Ayuda

¿Pueden mis dispositivos Hue utilizar MotionAware™?

La gran mayoría de los productos Hue son compatibles con la tecnología Hue MotionAware™. Sin embargo, algunos dispositivos pueden no ser compatibles con la tecnología MotionAware™ porque son modelos antiguos que carecen de capacidad de memoria para las nuevas funciones o porque la naturaleza de sus funciones puede impedirles trabajar eficazmente con esta función (por ejemplo, un agotamiento más rápido de la batería en algunos accesorios que funcionan con batería). La siguiente lista muestra los dispositivos y sus ID de modelo que no son compatibles con Hue MotionAware™. Puedes comprobar si tus dispositivos tienen estos identificadores de modelo mediante la aplicación Hue, yendo a Ajustes > Actualización de software. 

Tipo de producto ID del modelo
Lámpara de mesa Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Downlight Color Hue LCT002
Lámpara Hue Color LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Interruptor inalámbrico RWL020, RWL021, RWL022
Botón inteligente ROM001, RDM003, RDM005
Módulo de interruptor de pared RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Interruptores Friends of Hue FOHSWITCH
Sensor de movimiento para interiores SML001, SML003
Sensor de movimiento para exteriores SML002, SML004
Sensor de contacto SOC001
Cámara / Timbre CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Dispositivos de terceros (que no son Hue ni Friends of Hue) (Múltiples posibles)

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay