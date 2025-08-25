La gran mayoría de los productos Hue son compatibles con la tecnología Hue MotionAware™. Sin embargo, algunos dispositivos pueden no ser compatibles con la tecnología MotionAware™ porque son modelos antiguos que carecen de capacidad de memoria para las nuevas funciones o porque la naturaleza de sus funciones puede impedirles trabajar eficazmente con esta función (por ejemplo, un agotamiento más rápido de la batería en algunos accesorios que funcionan con batería). La siguiente lista muestra los dispositivos y sus ID de modelo que no son compatibles con Hue MotionAware™. Puedes comprobar si tus dispositivos tienen estos identificadores de modelo mediante la aplicación Hue, yendo a Ajustes > Actualización de software.
¿Pueden mis dispositivos Hue utilizar MotionAware™?
|Tipo de producto
|ID del modelo
|Lámpara de mesa Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Downlight Color Hue
|LCT002
|Lámpara Hue Color
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Interruptor inalámbrico
|RWL020, RWL021, RWL022
|Botón inteligente
|ROM001, RDM003, RDM005
|Módulo de interruptor de pared
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Interruptores Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Sensor de movimiento para interiores
|SML001, SML003
|Sensor de movimiento para exteriores
|SML002, SML004
|Sensor de contacto
|SOC001
|Cámara / Timbre
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Dispositivos de terceros (que no son Hue ni Friends of Hue)
|(Múltiples posibles)
