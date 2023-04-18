Indícanos que deseas devolver tu compra. Necesitarás tu número de pedido, que puedes encontrar en el correo electrónico de confirmación del pedido.
Estado del pedido y devoluciones
¿Quieres conocer el estado de tu pedido o devolver algo que compraste en la tienda Philips Hue? No hay problema. Puedes devolver tu compra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra, sin coste alguno.
Cómo devolver un producto
Registra tu devolución
Imprimir la etiqueta
Te mandaremos por correo electrónico una etiqueta de envío que puedes imprimir y utilizar para enviar la devolución gratuitamente.
Devolver el producto
Coloca el producto en una caja, pega la etiqueta en la parte exterior y entrégalo en uno de los locales de la empresa de mensajería.
Preguntas y respuestas
He comprado un producto y quiero devolverlo. Sin embargo, el sitio web indica que mi pedido está aún en proceso. ¿Cuándo puedo iniciar la devolución?
He comprado un paquete o varios productos que formaban parte de una promoción. ¿Cómo puedo devolver estos productos?
¿Cuánto tiempo tengo para devolver el producto?
¿Dónde puedo encontrar mi número de pedido?
¿Dónde recibo el importe del reembolso?
¿Me devolverán los gastos de envío originales?
¿Cuánto cuesta devolver un producto?
¿Hay que devolver el producto sin utilizar y con el embalaje original?
