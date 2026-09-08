13/02/2026

L’éclairage connecté commence souvent par une question simple : ai-je besoin d’un Hue Bridge, ou le Bluetooth suffit-il ? Si vous explorez Philips Hue — ou envisagez d’étendre votre installation au-delà d’une seule pièce — ce guide d’achat du Hue Bridge vous aide à comprendre ce que permet le Bridge, ses avantages, et comment il se compare à d’autres méthodes de contrôle de vos lampes.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur les détails techniques, ce guide examine des situations concrètes : routines quotidiennes, foyers en expansion et flexibilité sur le long terme. Le but est de vous aider à faire un choix éclairé, que vous commenciez par une installation modeste ou que vous construisiez une maison connectée évolutive.