Pas sûr de savoir comment synchroniser vos éclairages Hue Philips avec votre TV ?
Que vous souhaitiez une configuration simple ou l'expérience ultime, il existe une option de synchronisation Hue pour chaque habitation.
Créez votre installation de divertissement Hue
Pas sûr de savoir comment synchroniser vos éclairages Hue Philips avec votre TV ?
Application Sync TV
Synchroniser mes lampes avec ma TV Samsung ou LG
Synchronisez directement vos luminaires hue avec les téléviseurs Samsung et LG compatibles via l'application Hue Sync TV. Profitez d'un éclairage immersif qui réagit instantanément à tout ce qui se trouve à l'écran, y compris les applications de streaming intégrées, les films, les sports et les jeux vidéo. Aucun matériel de synchronisation supplémentaire nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
- Téléviseur Samsung ou LG compatible*
- Au minimum une lampe Philips Hue compatible couleur
- Hue Sync TV app (abonnement requis)
- Hue Bridge
- Application Hue
Convient le mieux à
- Synchronisation avec les applications TV intégrées et la télévision diffusée en direct
- Jeu vidéo occasionnel
- Configuration minimale, sans matériel
Nos meilleurs choix pour l'application Sync TV
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"
99,99 €
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"
119,99 €
Lampe à poser Hue Play
79,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Compact
209,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Large
229,99 €
Grand lampadaire Hue Play
149,99 €
Lampadaire Hue Play compact
139,99 €
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 65"
129,99 €
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 85"
179,99 €
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"
199,99 €
Bridge Pro
149,99 €
FAQ sur l'application Sync TV
Quels téléviseurs sont compatibles ?*
Quels téléviseurs sont compatibles ?*
Comment démarrer ?
Comment démarrer ?
Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec ma TV Samsung ou LG ?
Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec ma TV Samsung ou LG ?
Play screen sync
Synchroniser mes lampes avec n'importe quel contenu sur n'importe quel téléviseur
Apportez l'éclairage TV à n'importe quel téléviseur jusqu'à 85 pouces grâce à l'appareil Play screen sync. L'appareil s'attache à votre téléviseur et sa lentille fisheye capture le contenu et les couleurs de votre écran, puis synchronise vos luminaires Hue en temps réel avec tout le contenu, y compris les applications TV natives et la télévision diffusée.
Ce dont vous avez besoin
- Appareil Play screen sync
- Au moins une bande lumineuse Hue TV*
- Application Hue
Convient le mieux à
- Synchronisation avec tout contenu affiché à l'écran
- Applications TV natives et télévision diffusée
- Installation simple et prête à l'emploi
Ce dont vous avez besoin...
Synchronisation d’écran Philips Hue Play
119,99 €
FAQ sur Play screen sync
Qu'est-ce que Play screen sync ?
Qu'est-ce que Play screen sync ?
Pourquoi choisir Play screen sync ?
Pourquoi choisir Play screen sync ?
Faut-il un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec Play screen sync ?*
Faut-il un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec Play screen sync ?*
Nos meilleurs choix pour la synchronisation d'écran Play
Lampe à poser Hue Play
79,99 €
Hue Play pack x2
149,99 €
Hue Play pack x2
149,99 €
Grand lampadaire Hue Play
149,99 €
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"
99,99 €
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"
119,99 €
Play HDMI sync box 4K ou 8K
Synchroniser mes lampes avec du contenu HDMI
Les Play HDMI sync box 4K et 8K synchronisent vos lampes avec des appareils connectés en HDMI, comme les boîtiers de streaming et les consoles de jeux, offrant une synchronisation rapide et précise des lampes en temps réel. Play HDMI sync box 4K est idéal pour le gaming quotidien et les films en 4K haute définition. Play HDMI sync box 8K prend en charge des résolutions plus élevées et jusqu'à 120 images par seconde pour les jeux de nouvelle génération et le home cinéma avancé.
Ce dont vous avez besoin
- Play HDMI sync box
- Au moins une bande lumineuse Hue TV*
- Application Hue
Convient le mieux à
- Synchronisation du contenu connecté via HDMI
- Configurations de jeu avancées
- Synchronisation rapide et fluide de l'éclairage du téléviseur
Ce dont vous avez besoin...
Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K
149,99 €
FAQ sur HDMI Sync Box
De quoi ai-je besoin pour commencer ?
De quoi ai-je besoin pour commencer ?
Quelle est la différence entre le Play HDMI sync box 4K et le Play HDMI sync box 8K ?
Quelle est la différence entre le Play HDMI sync box 4K et le Play HDMI sync box 8K ?
Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec un HDMI Sync Box ?*
Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec un HDMI Sync Box ?*
Notre sélection des meilleurs HDMI Sync Box
Grand lampadaire Hue Play
149,99 €
Lampadaire Hue Play compact
139,99 €
Projecteur mural Hue Play
369,99 €
Projecteur mural Hue Play
369,99 €
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"
99,99 €
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"
119,99 €
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 65"
129,99 €
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 85"
179,99 €
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"
199,99 €
Comparer les options de synchronisation
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