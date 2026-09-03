Synchronisez directement vos luminaires hue avec les téléviseurs Samsung et LG compatibles via l'application Hue Sync TV. Profitez d'un éclairage immersif qui réagit instantanément à tout ce qui se trouve à l'écran, y compris les applications de streaming intégrées, les films, les sports et les jeux vidéo. Aucun matériel de synchronisation supplémentaire nécessaire.



Ce dont vous avez besoin

- Téléviseur Samsung ou LG compatible*

- Au minimum une lampe Philips Hue compatible couleur

- Hue Sync TV app (abonnement requis)

- Hue Bridge

- Application Hue

Convient le mieux à

- Synchronisation avec les applications TV intégrées et la télévision diffusée en direct

- Jeu vidéo occasionnel

- Configuration minimale, sans matériel