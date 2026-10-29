Vous ne savez pas quel Philips Hue wall switch module il vous faut pour contrôler vos lampes sur secteur ?
Trouvez la solution idéale pour votre installation, que vous souhaitiez intégrer des luminaires traditionnels à votre écosystème Hue ou piloter vos éclairages connectés Hue avec votre interrupteur mural existant.
Trouvez le bon module d’interrupteur mural pour contrôler vos lampes
Vous ne savez pas quel Philips Hue wall switch module il vous faut pour contrôler vos lampes sur secteur ?
J’ai des lampes traditionnelles
Les intégrer à mon écosystème Hue pour les contrôler via l'application Hue, définir des automatisations, et plus encore.
J’ai des lampes connectées Hue
Les contrôler avec mon interrupteur mural existant et les garder toujours connectées, même lorsque l’interrupteur est coupé.
Commande connectée pour les lampes traditionnelles
Mon interrupteur mural contrôle une lampe traditionnelle ou un groupe de lampes
Interrupteur filaire simple
L'interrupteur simple filaire vous permet de contrôler la plupart des lumières traditionnelles en plus de vos lumières Hue existantes, dans un système intégré.
Le module compact s’installe derrière votre interrupteur mural existant et est alimenté par le secteur, donc vous n'aurez pas de batterie à remplacer.
Un câble neutre est requis.
Convient le mieux à
- Un seul interrupteur mural contrôlant une lampe ou un groupe de lampes
- Conserver une lampe décorative existante
- Ajouter un éclairage traditionnel à une configuration Hue existante
Ce dont vous avez besoin
- Une lumière ou un luminaire traditionnel compatible
- Un seul interrupteur mural (à 1 canal)
- Un fil neutre
- Un Hue Bridge (recommandé)
FAQ sur l'interrupteur filaire simple (1 canal)
À quoi sert l’interrupteur filaire on/off ?
À quoi sert l’interrupteur filaire on/off ?
Dois-je remplacer ma lampe actuelle ?
Dois-je remplacer ma lampe actuelle ?
Faut-il un fil neutre ?
Faut-il un fil neutre ?
Mon interrupteur mural contrôle deux lampes traditionnelles ou des groupes de lampes
Interrupteur filaire double
L'interrupteur simple filaire vous permet de contrôler la plupart des lumières traditionnelles en plus de vos lumières Hue existantes, dans un système intégré. Le module compact s’installe derrière votre interrupteur mural existant et est alimenté par le secteur, donc vous n'aurez pas de batterie à remplacer.
Un câble neutre est requis.
Convient le mieux à
- Interrupteurs muraux doubles contrôlant deux lampes distinctes ou deux groupes distincts de lampes
- Ajouter un éclairage traditionnel à une configuration Hue existante
- Salles avec plus d’un circuit d’éclairage
Ce dont vous avez besoin
- Lampes ou luminaires traditionnels compatibles
- Un interrupteur mural double contrôlant deux groupes de lampes
- Un fil neutre
- Un Hue Bridge (recommandé)
FAQ sur les interrupteurs filaires doubles (2 canaux)
Quand dois-je choisir l’interrupteur filaire double (2 canaux) ?
Quand dois-je choisir l’interrupteur filaire double (2 canaux) ?
Puis-je contrôler les deux canaux séparément ?
Puis-je contrôler les deux canaux séparément ?
Faut-il un fil neutre ?
Faut-il un fil neutre ?
Mon interrupteur mural permet de faire varier l’intensité d’une lampe traditionnelle ou d’un groupe de lampes
Interrupteur mural câblé simple
Le Dimmer Switch filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes à variation de l'intensité lumineuse traditionnelles en même temps que vos lampes Hue existantes, dans un système intégré. Le module compact s'installe derrière votre interrupteur traditionnel et est alimenté par secteur, il n'y a donc pas de pile à remplacer. Il fonctionne avec des installations avec ou sans fil neutre.
Convient le mieux à
- Lampes et luminaires traditionnels avec variation de l'intensité lumineuse
- Atténuation d’une lampe ou d’un groupe de lampes à variation de l'intensité lumineuse
- Installations avec ou sans fil neutre
Ce dont vous avez besoin
- Une lampe traditionnelle dotée d’une capacité de variation de l'intensité lumineuse
- Un Dimmer Switch mural simple compatible*
- Un Hue Bridge (recommandé)
FAQ sur le Dimmer Switch câblé simple (1 canal)
À quoi sert le Dimmer Switch câblé ?
À quoi sert le Dimmer Switch câblé ?
Dois-je remplacer mon interrupteur mural actuel ? *
Dois-je remplacer mon interrupteur mural actuel ? *
Faut-il un fil neutre ?
Faut-il un fil neutre ?
Contrôlez vos éclairages Hue avec un interrupteur mural existant
Je veux contrôler les lampes connectées Hue avec mon interrupteur mural existant
Module d'interrupteur mural filaire
Installé derrière votre interrupteur mural existant, le module d'interrupteur mural filaire vous permet de contrôler les lampes dans les pièces et les zones, ou de déclencher des scènes Hue simplement en actionnant l'interrupteur. Le module d'interrupteur mural filaire maintient vos lampes Hue alimentées et accessibles, même lorsque quelqu’un utilise l’interrupteur. Le module est alimenté par le secteur, donc il n’y a pas de piles à remplacer.
Convient le mieux à
- Maisons équipées de lampes connectées Hue
- Ménages utilisant encore des interrupteurs muraux
- Prévention de la désactivation accidentelle des lampes Hue
Ce dont vous avez besoin
- Lampes connectées Philips Hue
- Interrupteur mural compatible existant
- Un fil neutre
- Hue Bridge (requis)
FAQ sur le module d’interrupteur mural filaire
Pourquoi aurais-je besoin d’un module d’interrupteur mural filaire avec des lampes Hue connectées ?
Pourquoi aurais-je besoin d’un module d’interrupteur mural filaire avec des lampes Hue connectées ?
Que se passe-t-il quand j’utilise l’interrupteur mural ?
Que se passe-t-il quand j’utilise l’interrupteur mural ?
Faut-il un fil neutre ?
Faut-il un fil neutre ?
Je veux contrôler les lampes connectées Hue avec mon interrupteur mural existant
Module d'interrupteur mural (à pile)
Installé derrière votre interrupteur existant, le module d’interrupteur mural à batterie vous permet de contrôler les lampes dans des pièces et des zones, ou de déclencher des scènes Hue simplement en actionnant l’interrupteur. Le module d'interrupteur mural à batterie permet également à vos lampes Hue de rester alimentées et accessibles, même lorsque quelqu'un éteint l'interrupteur traditionnel.
Convient le mieux à
- Maisons équipées de lampes connectées Hue
- Ménages utilisant encore des interrupteurs muraux
- Maisons sans installation de fil neutre
- Prévenir la déconnexion accidentelle des lampes hue
Ce dont vous avez besoin
- Lampes connectées Philips Hue
- Interrupteur mural compatible existant
- Hue Bridge (requis)
FAQ sur le module d'interrupteur mural alimenté par pile
Pourquoi aurais-je besoin d’un module d’interrupteur mural avec des lampes Hue connectées ?
Pourquoi aurais-je besoin d’un module d’interrupteur mural avec des lampes Hue connectées ?
Que se passe-t-il quand j’utilise l’interrupteur mural ?
Que se passe-t-il quand j’utilise l’interrupteur mural ?
Faut-il un fil neutre ?
Faut-il un fil neutre ?
Comparez les interrupteurs
Vous hésitez encore ? Comparez les solutions d’interrupteurs muraux Hue pour trouver la configuration adaptée à vos lampes et à l’installation électrique existante.
Module d’interrupteur filaire
1 ou 2 canauxAchetez maintenant
Module de Dimmer Switch filaire
1 canalAchetez maintenant
Module d'interrupteur mural filaire
SecteurAchetez maintenant
Module d'interrupteur mural (à pile)
BatterieAchetez maintenant
Lampes compatibles
Hue Bridge requis
Câblage
Source d'alimentation
Compatibilité des interrupteurs
Canaux
Dimensions
Gradation
Compatible avec Matter
Bluetooth
Qu'est-ce qu'un fil neutre ?
Un fil neutre complète un circuit électrique en ramenant le courant vers le tableau électrique. Dans le contexte des installations de maisons connectées, telles que les interrupteurs muraux, il fournit la connexion électrique continue nécessaire pour alimenter ces appareils. On le trouve généralement derrière l’interrupteur mural.
Dans de nombreuses maisons européennes, il est bleu, mais la couleur peut varier selon l’endroit où vous vivez et l’ancienneté de votre câblage. Par exemple, il peut être noir dans les installations britanniques plus anciennes, blanc ou gris aux États-Unis, ou noir ou bleu clair en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Il peut aussi être regroupé avec d’autres fils neutres plutôt que connecté directement à l'interrupteur. Coupez toujours l’alimentation avant de vérifier votre câblage et suivez les instructions d’installation du produit. En cas de doute, demandez à un électricien qualifié de vérifier votre installation.