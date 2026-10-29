L'interrupteur simple filaire vous permet de contrôler la plupart des lumières traditionnelles en plus de vos lumières Hue existantes, dans un système intégré.

Le module compact s’installe derrière votre interrupteur mural existant et est alimenté par le secteur, donc vous n'aurez pas de batterie à remplacer.

Un câble neutre est requis.



Convient le mieux à

- Un seul interrupteur mural contrôlant une lampe ou un groupe de lampes

- Conserver une lampe décorative existante

- Ajouter un éclairage traditionnel à une configuration Hue existante

Ce dont vous avez besoin

- Une lumière ou un luminaire traditionnel compatible

- Un seul interrupteur mural (à 1 canal)

- Un fil neutre

- Un Hue Bridge (recommandé)