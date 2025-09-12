Nouveau
Connecteur Hue Flux, lot de 4
Installation simple, même pour les nouveaux utilisateurs. Reliez deux morceaux d'un ruban LED Flux ou Flux ultra-brillant après les avoir coupés. Le connecteur est conçu pour relier deux rubans LED en ligne droite afin de les installer le long d'un espace plus long sans compromettre l'uniformité ni la qualité de l'éclairage. Il s'avère idéal lorsque vous souhaitez utiliser de longs rubans lumineux pour faire le tour d'une pièce, éclairer une alcôve ou installer un éclairage à plusieurs niveaux au plafond.
Le prix actuel est 14,99 €
Points forts du produit
- Reliez deux morceaux de ruban LED
- Raccord d'angle à 90 degrés
- Assure la cohérence lumineuse
- Facile à confectionner soi-même
- Comprend 4 connecteurs d'angle
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Plastique