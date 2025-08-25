Aide

Guide d'installation

Installer des produits de sécurité pour la maison connectée

Choisissez votre produit

Philips Hue propose une large gamme de produits de sécurité pour la maison connectée. Sélectionnez votre produit ci-dessous pour obtenir les instructions d’installation correspondantes.

Caméra filaire ou sans fil

Accéder au guide d’installation
Caméra avec projecteur

Accéder au guide d’installation
Détecteur de contact

Accéder au guide d’installation
Détecteur de mouvement

Accéder au guide d’installation
Sonnette vidéo filaire

Accéder au guide d’installation
Carillon connecté

Accéder au guide d’installation

Découvrir Philips Hue

Fonctionnement du système Hue

Découvrez les différences entre l'utilisation de Philips Hue avec Bluetooth ou avec un Hue Bridge.

Découvrez Philips Hue
Les possibilités offertes par Hue

Découvrez tous les avantages de l’éclairage connecté, notamment la possibilité de créer l’ambiance idéale et un éclairage immersif.

Voir les avantages
Faites vos premiers pas avec Hue

Obtenez des conseils sur la configuration de votre installation d’éclairage connecté.

Premiers pas

