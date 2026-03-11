Aide
Un comptoir de cuisine éclairé par une lumière intelligente aux tons chauds d’orange et de blanc.

Vente d'éclairage de printemps : jusqu'à 25 % de réduction

Illuminez votre maison pour le printemps en faisant de grosses économies.

Offres d’éclairage de printemps jusqu’à 25 % de réduction

Économisez 15 % lorsque vous mélangez et associez deux articles en solde ou plus.
Si l’un d’eux est un Bridge, obtenez un rabais de 25 % sur le total de votre commande.

Fais fleurir ta maison avec un éclairage printanier cette saison!

107 produits
Offre
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

Profitez d'encore plus de fonctionnalités Hue et obtenez 25 % de rabais!

Offre
Gros plan de l’avant de Plafonnier à quatre projecteurs Centris

Ambiance blanche et colorés Hue

Plafonnier à quatre projecteurs Centris

DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Impress

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Impress

Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
Offre
Gros plan de l’avant de Prise intelligente

Hue

Prise intelligente

Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l’avant de Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Jusqu’à 800 lumens
Lumière de couleur Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Pont Hue inclus
Offre
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​
Offre
Gros plan de l’avant de Applique murale d’extérieur Appear

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Appear

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Offre
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™
Offre
Gros plan de l’avant de Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire

Lumière de sommeil et de réveil

Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire

Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse
Offre
Gros plan de l’avant de Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Ambiance blanche et colorés Hue

Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Créez un dégradé de couleurs
100 DEL de couleur intellligentes
Cordon de 26 pieds
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Offre
Gros plan de l’avant de Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
Obtenez 25 % de réduction avec Hue Bridge

Profitez des meilleures offres de printemps, et déverrouillez toutes les fonctionnalités Philips Hue!

Achetez un Bridge et au moins un autre article en solde pour obtenir une réduction de 25 %.

Offre
Bridge

Hue

Bridge

Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé

$69.99

Idées d’éclairage coloré pour le printemps

Éclairer le printemps dans ta maison, c’est faire en sorte que les espaces soient plus lumineux, les tons plus doux et l’énergie rafraîchissante.

Un salon éclairé dans de douces nuances printanières de lumière rose, violette et blanche.

Salons fleuris

Ravivez votre salon grâce aux teintes chaudes et aux couleurs pastel des lampes intelligentes à dégradé. Transformez votre espace en une scène animée pour passer des moments privilégiés et créer des souvenirs inoubliables. C’est le printemps - c’est l’heure du spectacle!

Une cuisine et un salon éclairés par une lumière intelligente aux tons chauds de blanc.

L’énergie du changement

Des produits frais, des idées fraîches. Illuminez votre cuisine grâce à un éclairage fonctionnel intelligent qui stimule votre créativité culinaire. Synchronisez vos lumières avec la musique et votre assistant vocal pour transformer les tâches quotidiennes en moments agréables (Pont Hue requis).

Une femme se détend sur un lit baigné de tons de lumière blanc doux provenant d’une lampe de table de chevet.

Scènes d’éclairage créatives

Apportez une touche de magie printanière à chaque pièce grâce aux scènes d’éclairage de l'application Hue. Découvrez la douceur de « Blossom », les bleus myosotis de « Memento », les roses et les jaunes de « Lily » et la chaleur de « Amber bloom ». Joue un peu et découvre-le!

Tout sur nos offres d'éclairage de printemps

Quand auront lieu les soldes de printemps sur l'éclairage?

Quels produits sont inclus dans les soldes de printemps sur l’éclairage?

Comment puis-je rester informé des offres et des promotions Philips Hue?

Conditions générales

  • Cette promotion est valable jusqu’au 6 avril 2026.
  • Ajoutez deux (2) articles d’éclairage extérieur ou plus à votre panier et obtenez une réduction de 15 % sur le prix total des produits promotionnels admissibles. Si un Hue Bridge fait partie de ces articles en promotion, vous bénéficierez d’une réduction de 25 % sur le prix total des produits en promotion admissibles.
  • La réduction est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment de la commande sur https://www.philips-hue.com/fr-ca/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Le rabais s'applique à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
  • Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions de vente de Philips Hue.
  • En cas de retour d’une partie d’une commande, lorsqu’elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement.
  • Cette promotion ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre ou code promo sur www.philips-hue.com.
  • Signify Canada Ltée se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces conditions générales en les republiant.

