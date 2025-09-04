Aide
  • Vidéo 2K et audio bidirectionnel
  • Fonctionne avec les lampes Philips Hue
  • Vision diurne et nocturne
Trouvez le manuel de votre produit

Une personne s’approche de la porte d’entrée d’une maison déclenchant les lumières Philips Hue via une sonnette vidéo.

Une sécurité compatible avec vos lampes Philips Hue

Lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement, vos lampes Philips Hue s’allument automatiquement. Lorsque quelqu’un sonne à la porte, vos lampes clignotent doucement; vous savez ainsi que quelqu’un est à votre porte.

Une personne surveille sa porte d’entrée à l’aide d’une sonnette vidéo Hue Secure au moyen de l’application Hue lorsqu’elle n’est pas chez elle.

Sachez qui est là, où que vous soyez

Recevez des alertes instantanées lorsqu’un mouvement est détecté. Consultez le flux vidéo en direct et parlez aux visiteurs à l’aide du microphone intégré, pour une tranquillité d’esprit, même lorsque vous êtes absent.

Un homme contrôle sa sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue à l’aide de l’application Hue sur son téléphone intelligent.

Un contrôle absolu dans une seule application

Gérez votre sonnette, votre carillon et vos lampes Philips Hue depuis l’application Hue; pas besoin de plusieurs applications. Recevez des alertes instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez, directement depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Des colis sont livrés à une porte d’entrée, et une photo intégrée montre le livreur à l’aide d’une sonnette vidéo Hue.

Voyez tout dans les moindres détails

Bénéficiez d’une résolution 2K et d’une vue en pied à 180°, parfaite pour repérer les visiteurs et les colis à votre porte.

Une fille vue par la caméra de la porte d’entrée en train de livrer des paquets à une maison.

Vue cristalline en couleur, même dans l’obscurité

Bénéficiez d’une vidéo nette et réaliste à toute heure. La technologie Starlight améliore les performances en cas de faible luminosité, vous offrant une vue claire et en couleur du pas de votre porte, même dans l’obscurité quasi totale.

Une personne qui installe une sonnette filaire à l’aide d’une perceuse.

Facile à installer

Installez la sonnette filaire en quelques étapes simples, conçue pour s’adapter parfaitement à n’importe quelle porte.

Un carillon sans fil intelligent de couleur blanche.

Alertes sonores intelligentes, partout dans la maison

Ajoutez un carillon sans fil intelligent pour des notifications sonores partout dans votre maison, afin de toujours savoir quand quelqu’un est à la porte.

Questions et réponses

De quels outils ai-je besoin pour installer la sonnette Hue Secure?

La sonnette Hue Secure dispose-t-elle d’une batterie de secours?

La sonnette Hue Secure fonctionne-t-elle avec ma sonnette existante?

Puis-je installer moi-même ma sonnette Hue Secure ou dois-je faire appel à un électricien?

Quel est le champ de vision de la caméra?

Quelle est la résolution de la caméra?

La sonnette Hue Secure nécessite-t-elle un dispositif Hue Bridge?

La sonnette résiste-t-elle aux intempéries?

