Lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement, vos lampes Philips Hue s’allument automatiquement. Lorsque quelqu’un sonne à la porte, vos lampes clignotent doucement; vous savez ainsi que quelqu’un est à votre porte.
- Vidéo 2K et audio bidirectionnel
- Fonctionne avec les lampes Philips Hue
- Vision diurne et nocturne
Une sécurité compatible avec vos lampes Philips Hue
Sachez qui est là, où que vous soyez
Recevez des alertes instantanées lorsqu’un mouvement est détecté. Consultez le flux vidéo en direct et parlez aux visiteurs à l’aide du microphone intégré, pour une tranquillité d’esprit, même lorsque vous êtes absent.
Un contrôle absolu dans une seule application
Gérez votre sonnette, votre carillon et vos lampes Philips Hue depuis l’application Hue; pas besoin de plusieurs applications. Recevez des alertes instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez, directement depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette.
Voyez tout dans les moindres détails
Bénéficiez d’une résolution 2K et d’une vue en pied à 180°, parfaite pour repérer les visiteurs et les colis à votre porte.
Vue cristalline en couleur, même dans l’obscurité
Bénéficiez d’une vidéo nette et réaliste à toute heure. La technologie Starlight améliore les performances en cas de faible luminosité, vous offrant une vue claire et en couleur du pas de votre porte, même dans l’obscurité quasi totale.
Facile à installer
Installez la sonnette filaire en quelques étapes simples, conçue pour s’adapter parfaitement à n’importe quelle porte.
Alertes sonores intelligentes, partout dans la maison
Ajoutez un carillon sans fil intelligent pour des notifications sonores partout dans votre maison, afin de toujours savoir quand quelqu’un est à la porte.
Questions et réponses
De quels outils ai-je besoin pour installer la sonnette Hue Secure?
La sonnette Hue Secure dispose-t-elle d’une batterie de secours?
La sonnette Hue Secure fonctionne-t-elle avec ma sonnette existante?
Puis-je installer moi-même ma sonnette Hue Secure ou dois-je faire appel à un électricien?
Quel est le champ de vision de la caméra?
Quelle est la résolution de la caméra?
La sonnette Hue Secure nécessite-t-elle un dispositif Hue Bridge?
La sonnette résiste-t-elle aux intempéries?
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Noir et blanc
Matériau
Plastique
Environnement
Environnement
fonction supplémentaire/accessoire inclus
fonction supplémentaire/accessoire inclus
Dimensions et poids de l'emballage
Dimensions et poids de l'emballage
Service
Service
Fiche technique
Fiche technique
L’appareil photo
L’appareil photo
Systèmes pris en charge
Systèmes pris en charge
Autre
Autre
