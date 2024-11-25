Comptes Philips Hue

Élément essentiel de Philips hue, votre compte garantit que vous seul – et ceux que vous autorisez – avez accès à votre système.
Votre vie privée, notre priorité
Un compte Philips Hue est un moyen sécurisé d'identifier le propriétaire d'un système Philips Hue. Il vous permet de gérer quels utilisateurs et applications ont accès à vos produits. Bientôt, vous devrez créer un compte Philips Hue. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous gérerons vos données? Lire la Politique de confidentialité
Gérer l’accès des utilisateurs
Voyez (et contrôlez!) qui a accès à votre système Philips hue, qu'il s'agisse d'une application, d'un écosystème intelligent ou d'un utilisateur. Ajustez les autorisations en fonction de ce que vous souhaitez que cet utilisateur contrôle : uniquement les lumières, les lumières et les dispositifs de sécurité, ou tout.
Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire
Les comptes nous offrent un moyen plus fiable d'identifier le propriétaire d'un système Philips hue. Vous pouvez même configurer une authentification à deux facteurs lors de la connexion à votre compte.
Contrôlez votre éclairage depuis n’importe où
Avec un compte et un pont, vous aurez accès à la commande à l'extérieur de la maison. Allumez et éteignez les lampes, vérifiez l'état de votre système Secure ou ajustez vos paramètres dans l'application Philips Hue depuis n'importe où.
Contrôler plusieurs ponts
Vous avez plus d'un pont? Plus tard cette année, vous pourrez ajouter plusieurs ponts à un seul compte et les trier par maisons pour garder votre système organisé.
Comparer les autorisations des utilisateurs
Il existe quatre types d'autorisations que vous pouvez attribuer aux utilisateurs de votre compte Philips hue. Quelles que soient les autorisations dont vous disposez, vous pourrez toujours contrôler les lumières, même lorsque la connexion Internet est en panne.
Contrôler les lumières sans Internet
Ajouter ou supprimer des lampes, des capteurs et des interrupteurs¹
Créer, modifier, supprimer des pièces et des zones
Créer, modifier, supprimer des automatisations
Synchronisation : lier l'application à Spotify
Synchronisation : démarrer ou arrêter
Sécurisé : Armer ou désarmer le système
Sécurisé : visualisation du flux en direct de la caméra et des clips vidéo
Sécurisé : afficher la chronologie des événements
Sécurisé : recevez des notifications
Sécurisé : gérer les paramètres de la caméra
Sécurisé : abonnez-vous au forfait
Sécurisé : Supprimer les dispositifs de sécurité
Ajouter ou supprimer un pont
Créer, renommer, supprimer l’accueil
Gérer les autorisations des utilisateurs
Ce que vous pouvez faire d’autre avec les comptes Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Reliez vos comptes Philips Hue et Spotify pour voir vos lumières réagir à la musique. Utilisez l’onglet synchronisation dans l’application Hue pour commencer - et transformez la pièce en un concert personnel.
Assistants domestiques connectés
Connectez votre compte Philips Hue à un assistant domestique connecté et laissez vos lumières réagir à vos commandes. Dites-leur ce qu’elles doivent faire et elles le feront. Regardez, sans les mains!
Sécurité de la maison intelligente
Accédez à Philips Hue Secure, notre collection de produits et de fonctionnalités de sécurité pour maison intelligente.
Questions et réponses
Comment créer un compte Hue?
Comment créer un compte Hue?
Si je m’inscris pour un compte Hue, qu’advient-il des renseignements que je fournis?
Si je m’inscris pour un compte Hue, qu’advient-il des renseignements que je fournis?
Puis-je utiliser mon compte Hue sur plusieurs appareils?
Puis-je utiliser mon compte Hue sur plusieurs appareils?
Quels sont les renseignements nécessaires à l’ouverture d’un compte Hue?
Quels sont les renseignements nécessaires à l’ouverture d’un compte Hue?
L’authentification à deux facteurs est-elle nécessaire pour se connecter à un compte Hue?
L’authentification à deux facteurs est-elle nécessaire pour se connecter à un compte Hue?
Recevrai-je des communications marketing une fois que j’aurai ouvert un compte Hue?
Recevrai-je des communications marketing une fois que j’aurai ouvert un compte Hue?
1 Si un appareil fait partie d'une configuration Philips Hue Secure, seul un utilisateur disposant des autorisations de sécurité avancée ou d'administrateur peut le supprimer.