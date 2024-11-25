Comptes Philips Hue

Un compte Philips Hue est un moyen sécurisé d'identifier le propriétaire d'un système Philips Hue. Il vous permet de gérer quels utilisateurs et applications ont accès à vos produits. Bientôt, vous devrez créer un compte Philips Hue. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous gérerons vos données? Lire la Politique de confidentialité