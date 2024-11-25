Comptes Philips Hue

Comptes Philips Hue

Élément essentiel de Philips hue, votre compte garantit que vous seul – et ceux que vous autorisez – avez accès à votre système. 

Votre vie privée, notre priorité

Un compte Philips Hue est un moyen sécurisé d'identifier le propriétaire d'un système Philips Hue. Il vous permet de gérer quels utilisateurs et applications ont accès à vos produits. Bientôt, vous devrez créer un compte Philips Hue. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous gérerons vos données? Lire la Politique de confidentialité

 

L’application Hue affiche l’écran Gérer les membres

Gérer l’accès des utilisateurs

Voyez (et contrôlez!) qui a accès à votre système Philips hue, qu'il s'agisse d'une application, d'un écosystème intelligent ou d'un utilisateur. Ajustez les autorisations en fonction de ce que vous souhaitez que cet utilisateur contrôle : uniquement les lumières, les lumières et les dispositifs de sécurité, ou tout.

Illustration d’une serrure

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire

Les comptes nous offrent un moyen plus fiable d'identifier le propriétaire d'un système Philips hue. Vous pouvez même configurer une authentification à deux facteurs lors de la connexion à votre compte.

Un homme sur l’application Hue d’un côté de l’image et une maison de l’autre

Contrôlez votre éclairage depuis n’importe où

Avec un compte et un pont, vous aurez accès à la commande à l'extérieur de la maison. Allumez et éteignez les lampes, vérifiez l'état de votre système Secure ou ajustez vos paramètres dans l'application Philips Hue depuis n'importe où.

Contrôler plusieurs Hue Bridges avec le compte Hue

Contrôler plusieurs ponts

Vous avez plus d'un pont? Plus tard cette année, vous pourrez ajouter plusieurs ponts à un seul compte et les trier par maisons pour garder votre système organisé.

Comparer les autorisations des utilisateurs

Il existe quatre types d'autorisations que vous pouvez attribuer aux utilisateurs de votre compte Philips hue. Quelles que soient les autorisations dont vous disposez, vous pourrez toujours contrôler les lumières, même lorsque la connexion Internet est en panne.

Éclairage

Sécurité : de base

Sécurité : avancée

Administrateur

Contrôler les lumières sans Internet

Ajouter ou supprimer des lampes, des capteurs et des interrupteurs¹

Créer, modifier, supprimer des pièces et des zones

Créer, modifier, supprimer des automatisations

Synchronisation : lier l'application à Spotify

Synchronisation : démarrer ou arrêter

Sécurisé : Armer ou désarmer le système

Sécurisé : visualisation du flux en direct de la caméra et des clips vidéo

Sécurisé : afficher la chronologie des événements

Sécurisé : recevez des notifications

Sécurisé : gérer les paramètres de la caméra

Sécurisé : abonnez-vous au forfait

Sécurisé : Supprimer les dispositifs de sécurité

Ajouter ou supprimer un pont

Créer, renommer, supprimer l’accueil

Gérer les autorisations des utilisateurs

Ce que vous pouvez faire d’autre avec les comptes Philips Hue

L’application Hue affiche l’onglet synchronisation avec Spotify

Philips Hue + Spotify

Reliez vos comptes Philips Hue et Spotify pour voir vos lumières réagir à la musique. Utilisez l’onglet synchronisation dans l’application Hue pour commencer - et transformez la pièce en un concert personnel.

Découvrez Philips Hue + Spotify
Le Google Nest mini, l’Apple HomePod mini et l’Amazon Echo dot sur fond blanc.

Assistants domestiques connectés

Connectez votre compte Philips Hue à un assistant domestique connecté et laissez vos lumières réagir à vos commandes. Dites-leur ce qu’elles doivent faire et elles le feront. Regardez, sans les mains!

Découvrez la commande vocale
Sécurité de la maison intelligente

Sécurité de la maison intelligente

Accédez à Philips Hue Secure, notre collection de produits et de fonctionnalités de sécurité pour maison intelligente.

Découvrez la sécurité domestique connectée

Questions et réponses

Comment créer un compte Hue?

Si je m’inscris pour un compte Hue, qu’advient-il des renseignements que je fournis?

Puis-je utiliser mon compte Hue sur plusieurs appareils?

Quels sont les renseignements nécessaires à l’ouverture d’un compte Hue?

L’authentification à deux facteurs est-elle nécessaire pour se connecter à un compte Hue?

Recevrai-je des communications marketing une fois que j’aurai ouvert un compte Hue?

1 Si un appareil fait partie d'une configuration Philips Hue Secure, seul un utilisateur disposant des autorisations de sécurité avancée ou d'administrateur peut le supprimer.

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