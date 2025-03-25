Idées d’éclairage de cuisine

Que votre cuisine ait une charmante allure de ferme, un style classique en shaker blanc ou une conception méditerranéenne rustique, un éclairage connecté peut accentuer toutes ses caractéristiques uniques et la rendre encore plus traditionnelle tout en incorporant tous les avantages pratiques de l’éclairage connecté.

Une idée populaire d’éclairage de cuisine traditionnel est les lustres ou les appliques murales. Ajoutez une touche supplémentaire de glamour rétro classique en les équipant d’une ampoule de style plus traditionnel comme les ampoules flammes et les ampoules à filament bougie Hue. Pour une vraie touche d’élégance vintage qui s’harmonise avec votre espace de cuisine, équipez vos luminaires existants d’une sélection d’ampoules à filament. Les ampoules à filament LED intelligentes réunissent le meilleur des deux mondes : elles sont aussi efficaces que vos ampoules LED ordinaires et aussi élégantes que les ampoules à incandescence Edison avec leur bobine intérieure lumineuse. Munies d’une intensité réglable allant d’un éclairage de jour éclatant à un éclairage nocturne tamisé, ces ampoules connectées vous permettent d’illuminer votre cuisine avec juste le bon niveau de lumière chaude là où vous en avez besoin. Choisissez entre la forme Edison toujours populaire, le globe, la forme standard et la flamme afin d’obtenir le bon style pour chaque coin de votre cuisine.

Si votre cuisine abrite des armoires anciennes ou des étagères en bois, pourquoi ne pas en faire un élément accrocheur en les remplissant de lumière? Faites courir des bandes lumineuses le long de celles-ci pour mettre en valeur vos bibelots de cuisine, votre vaisselle préférée ou vos casseroles et poêles en cuivre!