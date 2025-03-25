Aide
Idées d’éclairage de cuisine : trois suspensions intelligentes éclairent un espace de cuisine

Idées d’éclairage de cuisine

1 avril 2025

Apportez un jet de saveur et de couleur à votre cuisine avec une pincée d’éclairage connecté de Philips Hue! Votre cuisine est l’un des espaces les plus polyvalents de la maison et l’éclairage de votre cuisine devrait l’être aussi!  Que vous cuisiniez, que vous vous détendiez ou que vous receviez, tirez le meilleur parti de l’espace grâce à notre inspiration en matière de conception, à nos conseils pratiques et à nos idées de luminaires de cuisine.  

La bonne lumière pour s’agencer à n’importe quel design de cuisine

Idées d’éclairage de cuisine moderne

Minimaliste, moderne du milieu du siècle ou scandinave moderne : quel que soit le style contemporain de votre cuisine, le bon éclairage connecté vous aidera à mettre en valeur tous les détails de sa conception unique.

Les projecteurs sur rail de cuisine sont un moyen d’apporter une touche de style industriel-chic à l’espace. Les rails en noir ou en blanc peuvent correspondre aux lignes épurées des armoires et des comptoirs. Ils sont un excellent moyen de créer une esthétique moderne tout en offrant une polyvalence totale qui vous permet d’obtenir de la lumière là où vous en avez besoin.

L’éclairage sur rail de cuisine Hue Perifo illumine une cuisine avec des luminaires suspendus

Les suspensions ou luminaires suspendus profitent à tous les types de cuisines, du moderne au contemporain, et tout le reste. En tant qu'éclairages de travail, ils doivent être centrés sur les îlots de cuisine ou les salles à manger en rangée, en étant tous suspendus à la même hauteur.

Idée géniale : ajoutez un variateur pour contrôler la luminosité et la température de votre suspension. Découvrez la gamme de suspensions et luminaires suspendus Philips Hue fournis avec un gradateur inclus.

Une cuisine élégante éclairée par une lumière intelligente blanche brillante utilisant des suspensions de cuisine et des bandes lumineuses sous les armoires

Idées d’éclairage de cuisine traditionnelles

Que votre cuisine ait une charmante allure de ferme, un style classique en shaker blanc ou une conception méditerranéenne rustique, un éclairage connecté peut accentuer toutes ses caractéristiques uniques et la rendre encore plus traditionnelle tout en incorporant tous les avantages pratiques de l’éclairage connecté.

Une idée populaire d’éclairage de cuisine traditionnel est les lustres ou les appliques murales. Ajoutez une touche supplémentaire de glamour rétro classique en les équipant d’une ampoule de style plus traditionnel comme les ampoules flammes et les ampoules à filament bougie Hue. Pour une vraie touche d’élégance vintage qui s’harmonise avec votre espace de cuisine, équipez vos luminaires existants d’une sélection d’ampoules à filament.  Les ampoules à filament LED intelligentes réunissent le meilleur des deux mondes : elles sont aussi efficaces que vos ampoules LED ordinaires et aussi élégantes que les ampoules à incandescence Edison avec leur bobine intérieure lumineuse. Munies d’une intensité réglable allant d’un éclairage de jour éclatant à un éclairage nocturne tamisé, ces ampoules connectées vous permettent d’illuminer votre cuisine avec juste le bon niveau de lumière chaude là où vous en avez besoin. Choisissez entre la forme Edison toujours populaire, le globe, la forme standard et la flamme afin d’obtenir le bon style pour chaque coin de votre cuisine.

Si votre cuisine abrite des armoires anciennes ou des étagères en bois, pourquoi ne pas en faire un élément accrocheur en les remplissant de lumière? Faites courir des bandes lumineuses le long de celles-ci pour mettre en valeur vos bibelots de cuisine, votre vaisselle préférée ou vos casseroles et poêles en cuivre!

Une table de cuisine accueillante agrémentée d’ampoules Hue qui brillent d’un blanc chaud

L’éclairage parfait pour les cuisines de toutes tailles

Idées d’éclairage pour petites cuisines

Le bon équilibre de l’éclairage dans la cuisine aide vraiment l’espace à paraître moins exigu et encombré tout en optimisant sa fonctionnalité. Pensez aux différentes activités qui se déroulent dans chaque partie de l’espace et demandez-vous si vous devez installer plus de lumières dans ces zones. Une quantité optimale de lumière donnera l’impression que votre cuisine est plus grande, surtout s’il y a un manque de lumière naturelle.

Si votre cuisine a des plafonds bas, une façon pratique d’obtenir une répartition uniforme de la lumière est d’installer des rangées de luminaires encastrés. Elles s’adaptent parfaitement au plafond et ne vous gênent pas lorsque vous effectuez différentes tâches. Faites paraître le plafond de votre cuisine plus haut en plaçant des bandes lumineuses autour de son périmètre et au-dessus des armoires et des étagères. Elles projettent la lumière vers le haut et vers le bas des murs, ce qui donne plus de dimension à l’espace. Il peut également servir d’éclairage d’accentuation pour mettre en évidence des éléments sur le mur, comme des tableaux ou des ornements.

Si vos ampoules ne sont pas déjà au maximum recommandé pour vos luminaires, procurez-vous des ampoules plus brillantes. Souvent, les petites pièces sont exiguës à cause d’un éclairage inadéquat. Les ampoules connectées Hue sont réglables du blanc brillant au blanc chaud et même aux couleurs de votre choix.

Une cuisine lumineuse avec des bandes lumineuses à DEL

Éclairage pour grande cuisine

Si vous avez la chance d’avoir une grande cuisine, c’est une excellente occasion d’expérimenter une gamme de plafonniers de cuisine. Encore une fois, tenez compte des activités que vous faites habituellement dans les différentes parties de la cuisine et réfléchissez à la quantité de lumière nécessaire et au type de luminaire qui vous conviendrait le mieux.

L’éclairage sur rail comme le Hue Perifo est une solution entièrement personnalisable idéale pour les grandes cuisines. Son rail est conçu pour être utilisé avec une gamme de lumières différentes, dont les projecteurs, les luminaires suspendus et les barres de lumière. Envisagez un rail carré qui couvre toute la surface du plafond puis installez les lumières selon la manière dont vous voulez éclairer l’espace. Une série de suspensions sur des cordons de différentes longueurs au-dessus de la table de cuisine, des rangées de projecteurs inclinés sur les surfaces de travail et une rangée de barres lumineuses pour éclairer de grands espaces.

Si vous disposez d’une grande zone de préparation des repas ou d’un grand îlot de cuisine où il vous faut une diffusion optimale de lumière puissante, les lampes de panneau de plafond comme Hue Datura constituent une excellente option. Son design élégant et sans cadre est disponible dans une gamme de formes pour compléter subtilement votre cuisine sans être envahissant. Les panneaux Datura constituent une excellente option pour les grands espaces parce qu’ils projettent une lumière diffuse vers le bas tout en incorporant un rétroéclairage qui projette un halo de lumière sur le plafond. Chaque panneau peut même être réglé sur deux couleurs différentes simultanément! 

Éclairage pour chaque coin de votre cuisine

Idées d’éclairage de cuisine au-dessus de l’évier

Personne n’aime faire la vaisselle, mais la tâche sera plus aisée si votre évier de cuisine est bien éclairé. La meilleure option pour une lampe de plafond de cuisine sera un éclairage encastré au plafond ou des projecteurs dirigés vers l’évier. Les luminaires encastrés sont discrets et sont idéaux pour obtenir un puissant bassin de lumière dans une zone spécifique. Évitez la lumière qui brille derrière vous si elle doit être la principale source de lumière; vous ne voulez pas projeter des ombres sur la vaisselle pendant que vous la lavez. 

Un plafonnier de cuisine en forme de suspension projetant une lueur chaleureuse sur une table de cuisine

Idées d'éclairage de table de cuisine

Grignoter, socialiser ou organiser des événements mémorables comme un anniversaire, la table de la cuisine est l’endroit où toute la magie opère. Elle mérite donc un éclairage qui soit lui aussi magique! Le choix évident pour éclairer une table est une suspension  installée directement au-dessus. C’est l’occasion rêvée de faire de la lumière un élément de la cuisine. Envisagez un luminaire suspendu avec un long cordon afin que l’abat-jour se trouve à une cinquantaine de centimètres de la surface de la table. Un abat-jour surdimensionné ajoutera également des détails de design accrocheurs tout en s’assurant que la table est bien éclairée. Rendez les repas encore plus intimes en plaçant une lampe de table au centre de la table. Grâce à sa conception élégante, la lampe de table portable Hue Go est une pièce maîtresse idéale pour tout repas. De plus, vous n’aurez plus à vous soucier des câbles qui traînent sur les assiettes et sous les chaises. Retirez simplement la lampe de sa base de chargement, placez-la où vous le souhaitez et réglez-la sur n’importe quelle couleur pour recréer l’ambiance de votre restaurant préféré.

Idées d’éclairage d’îlot de cuisine

Si votre cuisine est le cœur de votre maison, alors votre îlot est le cœur de votre cuisine! Pièce maîtresse de l’espace, l’îlot est plus qu’une simple surface de préparation des repas; c’est aussi un endroit où l’on mange, où l’on socialise et où l’on se détend à tout moment de la journée.

En tant qu’espace véritablement multifonctionnel, il mérite des lumières véritablement multifonctionnelles. Un éclairage de travail lumineux vous facilitera la tâche lorsque vous coupez des légumes, glacez un gâteau ou lisez une recette. Et lorsque le moment est venu de s’asseoir et de déguster vos chefs-d’œuvre culinaires, vous pouvez choisir des tons doux et colorés pour créer une ambiance décontractée pour votre famille et vos amis.

Rendez l’élément central de la cuisine encore plus impressionnant en l’équipant d’un luminaire suspendu au-dessus de l’îlot de cuisine. Le nombre de luminaires suspendus au-dessus du comptoir, la longueur de leur cordon, leur disposition ou le type de teinte sont autant d’idées à envisager. Le luminaire suspendu Hue Flourish avec son globe à la conception accrocheuse apportera une lumière diffuse puissante à l’espace ainsi qu’une touche d’élégance. Si votre île est longue, pensez à accrocher plusieurs pendentifs Flourish au-dessus de l’île, un tous les deux mètres.

Si vous avez déjà installé des luminaires suspendus, vous pouvez facilement remplacer leurs ampoules par des ampoules connectées Hue à intensité réglable et dotées de capacités couleur. Il existe une vaste gamme d’ampoules pour toutes les tailles et tous les styles de luminaires. Si vos luminaires suspendus existants sont dotés d’un abat-jour transparent, envisagez d’utiliser des ampoules de type Edison avec des filaments visibles pour créer un aspect traditionnel. Réglez l’intensité parfaite d’une belle lueur ambrée pour les tâches culinaires ou une ambiance romantique de bistrot.

