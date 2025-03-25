Idées d’éclairage de cuisine

Si votre cuisine est le cœur de votre maison, alors votre îlot est le cœur de votre cuisine! Pièce maîtresse de l’espace, l’îlot est plus qu’une simple surface de préparation des repas; c’est aussi un endroit où l’on mange, où l’on socialise et où l’on se détend à tout moment de la journée.
En tant qu’espace véritablement multifonctionnel, il mérite des lumières véritablement multifonctionnelles. Un éclairage de travail lumineux vous facilitera la tâche lorsque vous coupez des légumes, glacez un gâteau ou lisez une recette. Et lorsque le moment est venu de s’asseoir et de déguster vos chefs-d’œuvre culinaires, vous pouvez choisir des tons doux et colorés pour créer une ambiance décontractée pour votre famille et vos amis.
Rendez l’élément central de la cuisine encore plus impressionnant en l’équipant d’un luminaire suspendu au-dessus de l’îlot de cuisine. Le nombre de luminaires suspendus au-dessus du comptoir, la longueur de leur cordon, leur disposition ou le type de teinte sont autant d’idées à envisager. Le luminaire suspendu Hue Flourish avec son globe à la conception accrocheuse apportera une lumière diffuse puissante à l’espace ainsi qu’une touche d’élégance. Si votre île est longue, pensez à accrocher plusieurs pendentifs Flourish au-dessus de l’île, un tous les deux mètres.
Si vous avez déjà installé des luminaires suspendus, vous pouvez facilement remplacer leurs ampoules par des ampoules connectées Hue à intensité réglable et dotées de capacités couleur. Il existe une vaste gamme d’ampoules pour toutes les tailles et tous les styles de luminaires. Si vos luminaires suspendus existants sont dotés d’un abat-jour transparent, envisagez d’utiliser des ampoules de type Edison avec des filaments visibles pour créer un aspect traditionnel. Réglez l’intensité parfaite d’une belle lueur ambrée pour les tâches culinaires ou une ambiance romantique de bistrot.