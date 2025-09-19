Aide
luminaires suspendus à DEL

Luminaires suspendus à DEL intelligents

Suspendues au-dessus de la table de la salle à manger ou dans votre bureau à domicile, les suspensions intelligentes Philips Hue ajoutent un style sophistiqué à n'importe quelle pièce.

Guide des luminaires suspendus à DEL intelligents

Comment utiliser les luminaires suspendus de couloir?

Comment fixer des luminaires suspendus à DEL?

Quelle taille de luminaire suspendu dois-je acheter?

Qu’est-ce que les luminaires suspendus intelligents?

Où dois-je accrocher des suspensions LED intelligentes?

Les luminaires suspendus intelligents sont-ils à DEL?

En savoir plus sur les luminaires suspendus à DEL intelligents

luminaires suspendus à DEL pour la cuisine

6 idées d'éclairage pour la cuisine

Les luminaires suspendus intelligents peuvent vous aider à éclairer votre cuisine et à créer une ambiance propice à un dîner détendu.

luminaires suspendus à DEL pour la chambre à coucher

Idées d'éclairage pour la chambre à coucher

Utilisez ces idées d'éclairage de chambre à coucher pour créer un espace accueillant, confortable et apaisant à l'aide de luminaires suspendus intelligents.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay