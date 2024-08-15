Aide
Éclairages de sécurité : guide complet

1 septembre 2023

Les éclairages de sécurité efficace vont désormais au-delà des quelques ampoules vives installées à différents endroits. Avec l’émergence des systèmes d’éclairage de sécurité intelligents pour domicile, il est plus facile que jamais de protéger votre maison de manière aussi simple qu’efficace. Découvrez comment l’éclairage intelligent et le système de sécurité à domicile Philips Hue, qui comprend des lumières, des capteurs et des caméras de sécurité à domicile, peut améliorer la sécurité de votre maison et vous offrir une tranquillité d’esprit inégalée. 

Que sont les éclairages de sécurité?

Les éclairages de sécurité sont conçus pour détecter les intrus potentiels et les dissuader de s’approcher, ce qui aide à se sentir en sécurité chez soi. Aujourd’hui, les éclairages de sécurité domestique ne se limitent plus à éclairer simplement des endroits à l’intérieur et autour de votre maison. Ils peuvent désormais être intelligents.

Un système de sécurité intelligent à domicile peut allumer et éteindre des lumières selon un horaire prédéterminé pour donner l’illusion que vous êtes chez vous, détecter et déterminer qui ou quoi s’approche de votre maison, enregistrer et envoyer les activités suspectes directement vers votre appareil mobile, et bien plus encore. Ce type d’éclairage de sécurité plus intelligent et plus réactif offre une approche intégrée qui peut aider à décourager toute attention indésirable.

Quels sont les différents types d’éclairages de sécurité?

Il existe plusieurs types d’éclairage de sécurité, mais la plupart font partie de deux catégories, soit les éclairages de sécurité intérieurs et les éclairages de sécurité extérieurs.

Éclairages de sécurité intérieurs

Il se trouve que les lumières se trouvant déjà dans votre maison sont des outils d’éclairage de sécurité efficaces. Toutes les lumières que vous utilisez pour éclairer un espace ou décorer une pièce donnent aussi aux passants l’impression que vous êtes chez vous, même si ce n’est pas le cas.

Avec Philips Hue Secure, les éclairages de sécurité de votre maison intelligente peuvent aller au-delà des fonctions de base. L’automatisation de présence Mimic allume et éteint automatiquement les lumières dans les pièces de votre choix pour créer l’illusion qu’il y a quelqu’un dans votre maison.

De plus, Philips Hue Secure permet de déclencher des lumières comme une « alarme » : si vos capteurs ou votre une caméra détectent un mouvement, vous pouvez allumer vos lumières d’un blanc éclatant ou, si vous avez des ampoules à capacité de couleur, en rouge. 

Une caméra de sécurité intelligente Philips Hue Secure pouvant déclencher un éclairage de sécurité

Éclairages de sécurité extérieurs

Tout comme l’éclairage intérieur, vos éclairages de sécurité extérieurs peuvent aussi donner l’impression que vous êtes à la maison lorsque vous êtes absent. Les luminaires de sécurité comme les projecteurs et les éclairages d’allée peuvent être associés à des caméras, à des détecteurs de mouvement et à des capteurs de contact pouvant effectuer des analyses et s’adapter à différents types de mouvements et de conditions d’éclairage. Ensemble, ils peuvent aider à empêcher les accès non autorisés, à augmenter la visibilité la nuit et à vous procurer un sentiment de sécurité dans les espaces extérieurs.

Un capteur extérieur Philips Hue monté sur un poteau en bois dans un jardin

Quels sont les meilleurs endroits pour installer des éclairages de sécurité?

Il est essentiel d’installer vos éclairages de sécurité à un emplacement stratégique pour maximiser leur efficacité. Voici des suggestions d’excellents emplacements :

-   Points d’entrée : Placer des éclairages près des points d’entrée comme les portes, les fenêtres, les portes de garage, les chemins, les sentiers et les allées peut aider à dissuader les intrus.

-   Zones sombres : Envisagez d’installer des lumières activées par le mouvement pour attirer l’attention sur les angles morts de votre propriété où un intrus pourrait autrement passer inaperçu.

-   Aires de stationnement et de rangement : Veillez à ce que ces endroits soient bien éclairés pour renforcer le sentiment de sécurité.

L’emplacement spécifique de vos éclairages de sécurité dépend de la disposition et des caractéristiques de votre propriété. Il vaut mieux déterminer les vulnérabilités potentielles de votre propriété et planifier votre éclairage de sécurité en conséquence.

Comment choisir un éclairage de sécurité extérieur?

La première étape de sélection des éclairages de sécurité extérieurs est de vérifier si les éclairages que vous envisagez sont compatibles avec votre système d’éclairage extérieur. Par exemple, avec l’éclairage extérieur basse tension de Philips Hue, les lumières extérieures peuvent être branchées sur l’adaptateur basse tension fourni sans aucun câblage compliqué.

Il y a quelques autres éléments à prendre en compte relativement aux éclairages de sécurité extérieurs :

-     Luminosité et portée : Déterminez la luminosité dont vous avez besoin pour votre éclairage de sécurité en regardant son flux lumineux.

-    Détection de mouvement : Les lumières qui peuvent être allumées par le mouvement sont une caractéristique essentielle d’un système de sécurité. Comme Philips Hue Secure peut être utilisé avec toutes vos lumières intérieures et extérieures, cela en fait un système d’éclairage de sécurité encore plus souple et complet.

-    Paramètres intelligents : Les systèmes de sécurité à domicile ne sont pas tous intelligents. Philips Hue Secure s’appuie sur le système d’éclairage intelligent existant, ce qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités intelligentes du système, ainsi qu’à des fonctionnalités de sécurité spécialement conçues pour améliorer votre système. 

Quelle doit être la luminosité des éclairages de sécurité extérieurs?

Généralement, les éclairages de sécurité sont plus lumineux que l’éclairage général. Il existe des exceptions, par exemple l’éclairage des chemins, car il s’agit d’un éclairage à double usage servant à s’orienter dans les zones sombres.

Les projecteurs ont tendance à offrir une plus grande luminosité. La caméra à projecteur Secure, qui comprend à la fois un projecteur et une caméra de sécurité, a une puissance allant jusqu’à 2 250 lumens. Bien que certains éclairages de sécurité puissent être plus lumineux, ce flux lumineux garantit que vos projecteurs peuvent assurer deux fonctions, soit un éclairage à usage général qui peut éclairer votre espace sans être trop lumineux, ainsi qu’un éclairage de sécurité suffisamment lumineux pour aider à dissuader les intrus.

De plus, toutes les lampes Philips Hue peuvent être tamisées facilement et être programmées pour s’allumer à la luminosité de votre choix pour créer le niveau de lumière exact dont vous avez besoin.

À quelle fréquence dois-je inspecter et entretenir mes éclairages de sécurité extérieurs?

Bien qu’il n’y ait pas de délai précis, nous recommandons d’inspecter et d’entretenir les éclairages de sécurité extérieurs environ tous les trois mois. Au fil du temps, il est inévitable que des insectes et de la saleté s’accumulent sur les éclairages de sécurité extérieurs, et cela peut nuire à leur fonctionnement. Effectuer régulièrement l’entretien et le nettoyage de vos éclairages de sécurité extérieurs permet d’assurer un niveau de fonctionnement optimal et d’éviter les problèmes. 

