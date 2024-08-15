Il se trouve que les lumières se trouvant déjà dans votre maison sont des outils d’éclairage de sécurité efficaces. Toutes les lumières que vous utilisez pour éclairer un espace ou décorer une pièce donnent aussi aux passants l’impression que vous êtes chez vous, même si ce n’est pas le cas.

Avec Philips Hue Secure, les éclairages de sécurité de votre maison intelligente peuvent aller au-delà des fonctions de base. L’automatisation de présence Mimic allume et éteint automatiquement les lumières dans les pièces de votre choix pour créer l’illusion qu’il y a quelqu’un dans votre maison.

De plus, Philips Hue Secure permet de déclencher des lumières comme une « alarme » : si vos capteurs ou votre une caméra détectent un mouvement, vous pouvez allumer vos lumières d’un blanc éclatant ou, si vous avez des ampoules à capacité de couleur, en rouge.