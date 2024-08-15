La première étape de sélection des éclairages de sécurité extérieurs est de vérifier si les éclairages que vous envisagez sont compatibles avec votre système d’éclairage extérieur. Par exemple, avec l’éclairage extérieur basse tension de Philips Hue, les lumières extérieures peuvent être branchées sur l’adaptateur basse tension fourni sans aucun câblage compliqué.
Il y a quelques autres éléments à prendre en compte relativement aux éclairages de sécurité extérieurs :
- Luminosité et portée : Déterminez la luminosité dont vous avez besoin pour votre éclairage de sécurité en regardant son flux lumineux.
- Détection de mouvement : Les lumières qui peuvent être allumées par le mouvement sont une caractéristique essentielle d’un système de sécurité. Comme Philips Hue Secure peut être utilisé avec toutes vos lumières intérieures et extérieures, cela en fait un système d’éclairage de sécurité encore plus souple et complet.
- Paramètres intelligents : Les systèmes de sécurité à domicile ne sont pas tous intelligents. Philips Hue Secure s’appuie sur le système d’éclairage intelligent existant, ce qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités intelligentes du système, ainsi qu’à des fonctionnalités de sécurité spécialement conçues pour améliorer votre système.