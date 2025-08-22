Contrôle total de l’éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application

L’application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d’éclairage intelligent. Gérez les caméras, sonnettes et capteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement sur votre téléphone. Associez des lampes intelligentes pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.