Le système de sécurité pour la maison Hue va au-delà des caméras et des notifications Avec le Hue Bridge, vos lampes peuvent réagir à l’activité : elles s’allument automatiquement ou déclenchent des alarmes lumineuses et sonores. Tout est géré dans une seule application.
Au cœur du système de sécurité pour maison Hue
Repoussez les visiteurs indésirables
Que vous sortiez ou alliez vous coucher, activez votre système Secure d’un simple toucher. N’oubliez pas de démarrer la simulation de présence pour donner l’impression que vous êtes chez vous si vous partez!
Détectez qui est là
Les caméras, capteurs, sonnettes vidéo et carillons Secure détectent les mouvements dans leur champ de vision. Ils réagissent instantanément en allumant des lampes et en envoyant des notifications avec l’application, selon vos paramètres.
Soyez averti immédiatement
Découvrez exactement où et quand un mouvement a été détecté grâce à une notification envoyée directement sur votre appareil mobile. Avec un forfait Secure, vous pouvez même voir si le mouvement a été amorcé par une personne, un animal, un véhicule ou un colis.
Vérifiez votre réponse
Consultez la vue en direct dans le Centre de sécurité pour voir ce qui (ou qui) a déclenché l’alerte de mouvement, puis choisissez la marche à suivre. Si vous disposez d’un forfait Secure, vous pouvez également consulter votre historique vidéo enregistré dans la chronologie.
Éloignez les menaces potentielles
Cela vous semble suspect? Déclenchez une alarme qui fait clignoter vos lampes ou faites retentir la sirène de votre caméra Secure d’un simple toucher dans l’application. Vous pouvez même utiliser la conversation bidirectionnelle pour avertir un intrus potentiel ou simplement dire bonjour à un visage amical.
Contrôle total de l’éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application
L’application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d’éclairage intelligent. Gérez les caméras, sonnettes et capteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement sur votre téléphone. Associez des lampes intelligentes pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.
Passez à Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement
Rendez vos lampes plus intelligentes avec Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s’allument instantanément. De plus, bénéficiez des alarmes lumineuses, la simulation de présence et d’autres fonctions lumineuses, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.
Votre vie privée, notre priorité
Chiffrement de bout en bout. Authentification à deux facteurs. Un mot de passe unique pour accéder aux vidéoclips et à l'historique. Philips Hue Secure a été conçu en tenant compte de votre vie privée. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous gérerons vos données?
Questions et réponses sur les systèmes de sécurité à domicile
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure?
De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctions de sécurité de Philips Hue?
Que puis-je faire avec ma sonnette vidéo, mon carillon et mon système de sécurité si je pense qu’il y a un intrus dans ma maison?
Comment un Hue Bridge améliore-t-il mon système Secure?
Existe-t-il un essai gratuit pour les fonctions payantes du plan Secure, les sonnettes et les carillons?
Qu’est-ce qu’un système de sécurité domestique à monter soi-même?
Quel est le meilleur système de sécurité pour la maison?
Quel est le meilleur système d’alarme de sécurité pour les maisons?
Qu’est-ce qu’un système d’alarme de sécurité?
Vous ne trouvez pas de réponse?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.