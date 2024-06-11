Les meilleures idées de luminaires pour le salon

Lorsqu’il s’agit d’idées d’éclairage de salon, faites preuve de créativité avec un éclairage d’accentuation! Les lumières d’accentuation sont conçues pour mettre en valeur des éléments particuliers, comme des cheminées ou des objets individuels, comme des tableaux. Les lumières d’appoint peuvent même être une pièce maîtresse accrocheuse.

Les ampoules Philips hue Lightguide en sont un parfait exemple! Soufflées à la main et fabriquées en verre cristallin, les ampoules Lightguide sont une véritable pièce maîtresse. Les reflets du tube intérieur et du revêtement créent un effet lumineux unique qui complète la forme unique de l'ampoule. Choisissez parmi cinq formes : petit globe, grand globe, ellipse, triangulaire et Edison. Utilisez-les dans vos lampes de table existantes (aucun abat-jour requis!) pour correspondre parfaitement à votre décor. Ou pourquoi ne pas les suspendre au-dessus de votre table basse ou de votre coin lecture à l’aide du cordon enveloppé de tissu assorti et du couvercle de forme élégante.