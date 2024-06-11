Les meilleures idées de luminaires pour le salon

18 juin 2024
Le salon est l’endroit où nous passons une grande partie de notre temps lorsque nous sommes à la maison. Qu'il s'agisse de recevoir des invités ou de se détendre sur le canapé après une longue journée, l'éclairage de votre salon joue un rôle important pour créer la bonne ambiance ou vous aider à vous détendre. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment éclairer magnifiquement votre salon en toute occasion grâce à ces idées d'éclairage de salon.
Trouvez les luminaires et lampes adaptés au salon
Les trois couches d’éclairage sont l’éclairage d’ambiance, l’éclairage d’appoint et l’éclairage fonctionnel. Que votre salon soit grand ou petit, vous aurez besoin de plusieurs sources de chacun de ces éclairages. Un mélange savamment choisi de ces trois types d’éclairage a le pouvoir de transformer l’atmosphère de votre salon.
La clé pour créer la bonne atmosphère d’éclairage dans votre salon est de choisir le bon luminaire pour compléter chaque activité que votre famille et vous faites dans l’espace. Gardez également à l’esprit que les luminaires et les lampes doivent compléter le design intérieur et le mobilier de votre pièce.
Éclairage d'ambiance du salon
L’éclairage d’ambiance éclaire toute la pièce de manière uniforme. Si vous recherchez des idées d'éclairage au plafond du salon, la clé est de combiner deux types différents de luminaires zénithals pour obtenir le bon équilibre de lumière tout en ajoutant un intérêt visuel et une ambiance.
Lampes de salon élégantes
Les lampes de table et les lampadaires sont un moyen simple et flexible d’ajouter des touches de lumière dans votre salon. Lorsque vous ajoutez des ampoules intelligentes de couleur aux luminaires existants de votre salon, vous pouvez réduire leur intensité et les régler sur la couleur de votre choix. Si vous recherchez quelque chose d’épuré et d’élégant, optez pour une lampe de table Flourish ou Iris. Envie d'égayer un coin terne? Une lampe sur pied Signe à dégradé de lumière, avec son profil élancé peut se glisser dans les plus petits espaces. Une fois les lampes de votre salon positionnées, créez une scène lumineuse sur chacune d'elles en fonction de l'ambiance : fête, soirée cinéma ou détente sur le canapé!
Luminaires pour éclairage fonctionnel
L’éclairage fonctionnel pour les passe-temps du salon tels que la lecture et les soirées de jeux en famille peut être apprécié plus facilement avec des luminaires suspendus bas, des plafonniers ou des lampes sur pied et de bureau. L’avantage des suspensions est qu’elles ne gênent pas les mouvements dans la pièce : pas de cordon d’alimentation sur lequel trébucher!
Luminaires pour éclairage d’accentuation
Lorsqu’il s’agit d’idées d’éclairage de salon, faites preuve de créativité avec un éclairage d’accentuation! Les lumières d’accentuation sont conçues pour mettre en valeur des éléments particuliers, comme des cheminées ou des objets individuels, comme des tableaux. Les lumières d’appoint peuvent même être une pièce maîtresse accrocheuse.
Les ampoules Philips hue Lightguide en sont un parfait exemple! Soufflées à la main et fabriquées en verre cristallin, les ampoules Lightguide sont une véritable pièce maîtresse. Les reflets du tube intérieur et du revêtement créent un effet lumineux unique qui complète la forme unique de l'ampoule. Choisissez parmi cinq formes : petit globe, grand globe, ellipse, triangulaire et Edison. Utilisez-les dans vos lampes de table existantes (aucun abat-jour requis!) pour correspondre parfaitement à votre décor. Ou pourquoi ne pas les suspendre au-dessus de votre table basse ou de votre coin lecture à l’aide du cordon enveloppé de tissu assorti et du couvercle de forme élégante.
Idées d'éclairage en bande LED pour le salon
Quelle que soit l'activité que vous faites dans le salon, vous aurez besoin de la bonne ambiance. Et une façon intelligente d’y parvenir à chaque fois est d’utiliser des bandes à DEL d’intérieur. Ils vous offrent la flexibilité d'adapter votre salon à n'importe quelle humeur et à chaque activité, d'une soirée romantique à une session de jeu totale.
Puisque votre salon comprend différentes zones d’éclairage, il est important d’envisager diverses options. La collection de bandes lumineuses Philips Hue comprend une gamme de bandes lumineuses intelligentes à DEL qui peuvent être utilisées pour de longues surfaces comme des corniches de plafond ou des espaces plus petits tels que des étagères de bibliothèque.
Découvrez nos bandes lumineuses et trouvez les bandes lumineuses qui conviennent le mieux à votre salon.
Les bandes lumineuses sont également un moyen incroyablement polyvalent d’accentuer les meubles avec une lumière intelligente. Pliez-les et façonnez-les pour obtenir de la lumière et de la couleur là où vous en avez besoin.
Autres options d’éclairage pour salon
Si votre salon est grand ou manque de lumière naturelle, vous devez considérer toutes les sources de lumière dont vous aurez besoin pour éclairer uniformément votre pièce. Les spots encastrés avec appliques murales sont une excellente combinaison pour éclairer globalement une grande pièce. Pour les coins sombres ou les coins de lecture, optez pour de hauts lampadaires orientables ou des suspensions qui éclairent par le haut. Les bandes lumineuses à DEL sont parfaites pour créer un effet lumineux doux mais uniforme dans les espaces sombres ou ombragés comme derrière la télévision, les vitrines ou les plantes d’intérieur.
Astuce : Utilisez une scène lumineuse dans l'application hue pour correspondre à l'ambiance que vous essayez de créer. Vous pouvez enregistrer vos favoris afin de pouvoir les sélectionner facilement quand vous le souhaitez!