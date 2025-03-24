31 janvier 2025
Comment utiliser l’éclairage de paysage basse tension
L’un des avantages du Éclairage intelligent est sa facilité d’utilisation, même à l’extérieur. Grâce à la collection à faible tension de lumières connectées d’extérieur, vous pouvez facilement installer des lumières d’allée pour vous aider à vous rendre jusqu’à la porte, des luminaires de terrasse pour créer l’ambiance idéale ou même des lumières de fête pour des occasions en plein air.
Qu’est-ce que l’éclairage paysager basse tension?
Au lieu d’être câblés directement dans le réseau électrique de votre domicile (ce que l’on appelle « éclairages ou secteur à tension réseau »), les éclairages à faible tension peuvent être simplement branchés à n’importe quelle prise murale standard. La tension réseau en Amérique du Nord est de 120 V, alors qu’elle est de 230 V dans la plupart des autres régions du monde. Les éclairages à faible tension utilisent un transformateur pour réduire cette tension afin que ce soit plus sûr et plus facile à utiliser.
Philips Hue offre un éclairage de paysage basse tension grâce à la collection à faible tension qui est spécialement conçue pour les espaces extérieurs.
Le transformateur de la collection Philips hue Low-volt est dans l’unité d’alimentation incluse (PSU), qui est disponible en deux variantes en CA : 95 W et 40 W.
Comment installer un éclairage de paysage basse tension
Pour installer un éclairage extérieur à basse tension, vous n’avez besoin que de quelques éléments pour commencer :
- Un Hue Bridge (si vous en avez déjà un pour l’éclairage intérieur, vous pouvez simplement y ajouter un système d’éclairage extérieur!)
- Unité d’alimentation
- Luminaire basse tension
- Câbles
Remarque : tous les luminaires basse tension sont livrés avec les câbles nécessaires. Toutes les unités de base comprennent à la fois un bloc d’alimentation et les câbles nécessaires. Vérifiez l’emballage pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer.
- Placez le luminaire à l’emplacement voulu en vous assurant qu’il se trouve à moins de 15 mètres de la lumière Philips Hue la plus proche dans votre maison ou du pont Hue Bridge.
Pourquoi? Parce que les lumières intelligentes Philips Hue forment un réseau maillé où chaque lumière prolonge le signal Zigbee. Par conséquent, si votre lumière est trop éloignée de la lumière la plus proche ou de votre pont Hue Bridge, elle ne pourra pas communiquer avec votre système.
- Connectez le câble d'extension entre le luminaire et le bloc d'alimentation. Si votre lumière est située suffisamment près du bloc d’alimentation, cela n’est peut-être pas nécessaire.
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise extérieure.
- Ajoutez la lumière à votre système dans l’application Hue.
Choisir le bon bloc d’alimentation basse tension
Lorsque vous ajoutez de nouvelles lumières basse tension à votre configuration existante, gardez à l'esprit qu'un seul bloc d'alimentation ne peut alimenter qu'un nombre limité de lumières. Pour déterminer combien de lumières vous pouvez utiliser sur un seul bloc d'alimentation, additionnez simplement la puissance des luminaires :
- Socle Econic : 8 W
- Borne Calla : 8 W
- Calla grand piédestal : 8 W
- Lanterne sur socle Impress : 8 W
- Éclairage mural Impress : 15,8 W
- Projecteur Lily : 8 W
- Projecteur Lily XL : 15 W
- Bande lumineuse extérieure de 2m : 19 W
- Bande lumineuse extérieure de 5 m : 37,5 W
Configuration basse tension avec bloc d'alimentation 40 W
Voici un exemple de configuration basse tension utilisant un bloc d’alimentation de 40 W et deux types d’éclairage : des projecteurs Lily et des luminaires sur pied Calla. Les spots Lily et les socles Calla ont chacun une puissance de 8 W, ce qui donne cette configuration :
Lys (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W
Configuration basse tension avec bloc d'alimentation 95 W
Voici un exemple de configuration basse tension utilisant un bloc d’alimentation de 100 W et trois types d’éclairage : des projecteurs Lily, des luminaires sur pied Calla et une bande lumineuse extérieure de 80 pouces. Les projecteurs Lily et les socles Calla ont une puissance de 8 W chacun, tandis que la bande lumineuse extérieure de 80 pouces est de 19 W.
Socles Calla (8 x 6) + 1 bande lumineuse extérieure (19 x 1) + projecteur Lily (8 x 3) = 91 W