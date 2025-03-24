Qu’est-ce que l’éclairage paysager basse tension?

Au lieu d’être câblés directement dans le réseau électrique de votre domicile (ce que l’on appelle « éclairages ou secteur à tension réseau »), les éclairages à faible tension peuvent être simplement branchés à n’importe quelle prise murale standard. La tension réseau en Amérique du Nord est de 120 V, alors qu’elle est de 230 V dans la plupart des autres régions du monde. Les éclairages à faible tension utilisent un transformateur pour réduire cette tension afin que ce soit plus sûr et plus facile à utiliser.

Philips Hue offre un éclairage de paysage basse tension grâce à la collection à faible tension qui est spécialement conçue pour les espaces extérieurs.

Le transformateur de la collection Philips hue Low-volt est dans l’unité d’alimentation incluse (PSU), qui est disponible en deux variantes en CA : 95 W et 40 W.