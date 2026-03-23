Dégradé blanc et coloré

Type de LED

RGBWWIC

RGBWWIC

RGBWWIC

Répartition de la lumière

Indirect

Indirect

Direct

Lumen

1200 - 2000 (selon la longueur)

2900 - 6000 (selon la longueur)

2400 - 4800 (selon la longueur)

Pièce

Salon, chambre à coucher

Cuisine, salle à manger, bureau à domicile, couloir

Convient à n’importe quelle pièce, options de placement illimitées.

Conception de la bande lumineuse

Manchon en silicone transparent avec diodes électroluminescentes visibles

Manchon en silicone transparent avec diodes électroluminescentes visibles

Manchon en silicone mat, pas de DEL visibles, direction uniforme de la lumière

Positionnement

Dissimulées pour un effet d’éclairage mural

Dissimulées pour un effet d’éclairage mural

Visible pour un éclairage direct Dissimulé pour un effet d’éclairage mural

Protocole de communication

Bluetooth / Zigbee

Bluetooth / Zigbee

Bluetooth / Zigbee

Peut être coupé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées

Extensible

Fonctionne dans un espace de divertissement

Durée de vie

25 000 heures

25 000 heures

25 000 heures