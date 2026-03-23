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Bandes lumineuses à DEL intelligentes Philips Hue

Un couple est assis sur un canapé dans un salon dont les coins et les lignes de plafond sont éclairés par la lumière directe d’une bande lumineuse à DEL OmniGlow.

Plus brillant, plus audacieux et meilleur que jamais!
Une technologie de pointe rencontre un design flexible pour créer un éclairage d’ambiance et fonctionnel qui s’adapte parfaitement à tous les espaces.   

Magasinez les bandes lumineuses

Des bandes lumineuses pour chaque humeur, chaque espace

Une bande lumineuse à DEL OmniGlow diffuse une lumière directe dans un dégradé de tons de lumière roses et violets.

Omniglow

Magasinez Omniglow
Une configuration d’éclairage de divertissement pour salon et téléviseur éclairée par des bandes lumineuses à dégradé Flux qui brillent dans des tons violets et bleus.

Flux

Magasinez Flux
Une configuration d’éclairage de divertissement pour salon et téléviseur éclairée par des bandes lumineuses à DEL intelligentes qui brillent dans un dégradé de tons violets et bleus.

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Réinventez votre intérieur grâce à un fin trait de lumière

Comparez les bandes lumineuses à DEL intelligentes Hue

Quelles bandes lumineuses à DEL vous conviennent le mieux? Découvre-le grâce à ce guide de comparaison rapide.

Flux

Magasinez Flux

Flux ultra-lumineux

Magasinez les bandes lumineuses ultra-brillantes

Omniglow

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Dégradé blanc et coloré 

Type de LED 

RGBWWIC
RGBWWIC
RGBWWIC

Répartition de la lumière 

Indirect
Indirect
Direct

Lumen

1200 - 2000 (selon la longueur) 
2900 - 6000 (selon la longueur) 
2400 - 4800 (selon la longueur) 

Pièce  

Salon, chambre à coucher 
Cuisine, salle à manger, bureau à domicile, couloir 
Convient à n’importe quelle pièce, options de placement illimitées.

Conception de la bande lumineuse 

Manchon en silicone transparent avec diodes électroluminescentes visibles 
Manchon en silicone transparent avec diodes électroluminescentes visibles 
Manchon en silicone mat, pas de DEL visibles, direction uniforme de la lumière 

Positionnement

Dissimulées pour un effet d’éclairage mural 
Dissimulées pour un effet d’éclairage mural 
Visible pour un éclairage direct Dissimulé pour un effet d’éclairage mural

Protocole de communication 

Bluetooth / Zigbee 
Bluetooth / Zigbee 
Bluetooth / Zigbee 

Peut être coupé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées  

Extensible

Fonctionne dans un espace de divertissement 

Durée de vie

25 000 heures 
25 000 heures 
25 000 heures 

Comparez les bandes lumineuses à DEL intelligentes Essentiel Hue

Notre gamme abordable de bandes lumineuses essentielles est un excellent moyen de commencer ou d’étendre ton installation. Utilise notre guide pratique pour les comparer.

Bande lumineuse Essentiel

Magasinez les bande lumineuses Essentiel

Bande lumineuse flexible Essentiel

Magasinez les bande lumineuses Flex

Dégradé blanc et coloré 

Type de LED 

RGBIC
RGBIC

Répartition de la lumière 

Indirect
Direct

Pièce

Salon, chambre à coucher
Salle de séjour, Bureau, Salle de jeux

Conception de la bande lumineuse 

LED visibles avec revêtement protecteur, sans manchon
Manchon néon

Positionnement 

Dissimulées pour un effet d’éclairage mural
Positionnement visible, formes murales

Peut être coupé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées 

Non
S.O.

Extensible

Non
Non

Fonctionne dans un espace de divertissement 

Protocole de communication 

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Durée de vie

15 000 heures
15 000 heures

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Des idées d’éclairage concrètes

Laissez-vous inspirer par d’autres fans de Hue! Visite @philipshue sur Instagram pour voir des montages époustouflants, des créations colorées et des idées lumineuses. Partage le tien avec #philipshue

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Découvrez ce que Hue peut faire...

Une femme à la porte d’entrée qui communique grâce à une sonnette vidéo filaire Hue noire.

Sécurité à domicile

Une femme dansant sur un patio sous des guirlandes lumineuses à globe Festavia de Hue qui brillent dans différentes couleurs

Extérieur

Un groupe de quatre luminaires suspendus équipés d’ampoules à filament Philips Hue qui émettent une lumière blanc chaud.

Éclairage d’ambiance

Une femme joue sur son téléviseur avec une configuration d’éclairage de divertissement immersif qui brille en lumière intelligente rouge, orange et blanche.

Espace de divertissement

FAQ sur les bandes lumineuses à DEL Hue

Puis-je couper et allonger toutes les bandes lumineuses à DEL Philips Hue?

Quelle est la différence entre une bande lumineuse à DEL dégradée et une bande lumineuse à DEL non dégradée?  

Quelle est la différence entre les bandes lumineuses Essentiel Philips Hue et les bandes lumineuses Philips Hue? 

Quelle est la différence entre les bandes lumineuses cachées et visibles?

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