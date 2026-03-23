Plus brillant, plus audacieux et meilleur que jamais!
Une technologie de pointe rencontre un design flexible pour créer un éclairage d’ambiance et fonctionnel qui s’adapte parfaitement à tous les espaces.
Bandes lumineuses à DEL intelligentes Philips Hue
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Des bandes lumineuses pour chaque humeur, chaque espace
Réinventez votre intérieur grâce à un fin trait de lumière
Comparez les bandes lumineuses à DEL intelligentes Hue
Quelles bandes lumineuses à DEL vous conviennent le mieux? Découvre-le grâce à ce guide de comparaison rapide.
Flux ultra-lumineuxMagasinez les bandes lumineuses ultra-brillantes
OmniglowAcheter omniglow
Dégradé blanc et coloré
Type de LED
Répartition de la lumière
Lumen
Pièce
Conception de la bande lumineuse
Positionnement
Protocole de communication
Peut être coupé sur mesure
Les pièces coupées peuvent être reconnectées
Extensible
Fonctionne dans un espace de divertissement
Durée de vie
Comparez les bandes lumineuses à DEL intelligentes Essentiel Hue
Notre gamme abordable de bandes lumineuses essentielles est un excellent moyen de commencer ou d’étendre ton installation. Utilise notre guide pratique pour les comparer.
Bande lumineuse EssentielMagasinez les bande lumineuses Essentiel
Bande lumineuse flexible EssentielMagasinez les bande lumineuses Flex
Dégradé blanc et coloré
Type de LED
Répartition de la lumière
Pièce
Conception de la bande lumineuse
Positionnement
Peut être coupé sur mesure
Les pièces coupées peuvent être reconnectées
Extensible
Fonctionne dans un espace de divertissement
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Meilleures ventes des bandes lumineuses à DEL Hue
Bande lumineuse
Bande lumineuse flexible Essentiel Hue de 5 m
$149.99
BANDES LUMINEUSES
Paquet de 4 connecteurs flexibles Hue Flux
$34.99
BANDES LUMINEUSES
Bande lumineuse extérieure néon 16 pi
$289.99
BANDES LUMINEUSES
Paquet de 4 connecteurs d’angle Hue Flux
$29.99
BANDES LUMINEUSES
Paquet de 10 supports Hue Flux
$19.99
BANDES LUMINEUSES
Paquet de 4 connecteurs Hue Flux
$19.99
Des idées d’éclairage concrètes
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