Qu’est-ce que l’éclairage intelligent?

Philips Hue crée un écosystème d’éclairage intelligent cohérent et extensible. Que tu commences avec une seule ampoule ou une installation pour toute la maison, le système est conçu pour évoluer avec ton style de vie.

Tu peux personnaliser plusieurs pièces, créer des scènes personnalisées et même synchroniser tes lumières avec de la musique, des films ou des jeux pour une atmosphère plus riche et plus immersive. Grâce aux composants d’éclairage intelligents Philips Hue, comme Sync Box et l’application Hue, vous pouvez transformer votre téléviseur ou votre configuration de jeu en adaptant vos lumières à l’action à l’écran en temps réel, tandis que les bandes lumineuses intelligentes avec technologie de dégradé mélangent plusieurs couleurs à la fois pour des effets cinématographiques fluides. Les innovations mises à jour du produit—comme un synchronisme plus réactif, une sortie couleur plus riche et des commandes intelligentes améliorées— permettent à votre salon de passer à un éclairage brillant et réactif pour les soirées de jeux ou de films, puis de passer sans effort à des tons doux et chauds pour lire ou se détendre. Cette adaptabilité garantit que ton éclairage améliore toujours ton activité, ton humeur et ton expérience globale à la maison.