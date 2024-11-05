Utilisez Alexa pour contrôler votre éclairage à l'aide de votre voix et créez des automatisations personnalisées pour tous les appareils intelligents de votre domicile.
Ce que vous devez avoir
Assurons-nous que vous avez tout le nécessaire pour connecter Philips Hue à Alexa.
Lampes Philips Hue
Toutes les lampes Philips Hue peuvent être connectées à Amazon Alexa et contrôlées par celle-ci.
Appareil compatible avec Alexa
Que vous choisissiez un écran ou un haut-parleur, vous avez besoin d'un appareil intelligent compatible avec Alexa.
Application Alexa
Assurez-vous de télécharger l'application Alexa sur votre appareil mobile.
Pont Hue (pour une fonctionnalité complète)
Bien que vous puissiez connecter Philips Hue à Alexa par connexion Bluetooth, le pont Hue débloque de nombreuses fonctionnalités.
Ce que vous devez faire
Vous pouvez connecter vos lampes Hue à Alexa de deux manières : à l'aide d'un pont Hue ou d'une connexion Bluetooth. Si vous vous connectez avec un pont Hue, vous vous connecterez automatiquement avec Matter.
Configuration avec un pont Hue
- Ouvrez l’application Amazon Alexa.
- Dans l'onglet Plus, appuyez sur Compétences et jeux.
- Appuyez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit.
- Écrivez « Philips Hue » dans la barre de recherche. Appuyez sur la compétence Hue.
- Appuyez sur Activer pour l'utiliser.
- Vous serez redirigé vers la page de votre compte Philips Hue. Connectez-vous à votre compte.
- Sélectionnez le pont Hue que vous souhaitez jumeler, puis appuyez sur Suivant.
- Appuyez sur Accepter et continuez.
- Appuyez sur Fermer.
Configurer Philips Hue avec une connexion Bluetooth
- Allumez vos lampes intelligentes Philips Hue. Si Alexa ou votre application Alexa indique « Nouvelle lampe détectée », votre appareil est prêt à être utilisé.
- Si votre haut-parleur Echo ne détecte pas la lampe, dites « Alexa, détecte les appareils ». Une fois votre lampe détectée, dites « Alexa, allume la première lampe ».
Dites simplement « Alexa... »
Une fois que vous avez connecté Philips Hue à Alexa, faites l'essai de ces commandes vocales populaires!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Questions et réponses
Philips Hue est-il compatible avec Amazon Alexa?
Philips Hue est-il compatible avec Amazon Alexa?
Quels appareils Amazon Alexa puis-je utiliser pour contrôler mes lampes Philips Hue?
Quels appareils Amazon Alexa puis-je utiliser pour contrôler mes lampes Philips Hue?
Pourquoi ma lampe Philips Hue n’apparaît-elle pas dans l’application Amazon Alexa?
Pourquoi ma lampe Philips Hue n’apparaît-elle pas dans l’application Amazon Alexa?
Obtenir de l’aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin d’aide pour jumeler Philips Hue et Amazon Alexa, consultez la section des questions et réponses ou communiquez avec nous.