Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
Ajoutez de la couleur à n’importe quelle pièce avec deux ampoules intelligentes, qui offrent une lumière blanche allant d’une nuance chaude à froide ainsi que 16 millions de couleurs. Utilisez la technologie Bluetooth pour contrôler instantanément les luminaires dans une pièce ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $109.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Jusqu'à 806 lumens*
- Lumière blanche et colorée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112