Ajoutez de la couleur à n’importe quelle pièce avec deux ampoules intelligentes, qui offrent une lumière blanche allant d’une nuance chaude à froide ainsi que 16 millions de couleurs. Utilisez la technologie Bluetooth pour contrôler instantanément les luminaires dans une pièce ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.