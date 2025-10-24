Ampoule intelligente E12 - flamme
C’est l’ampoule à petit culot classique en version DEL intelligente. Avec des millions de nuances de lumière blanche ou colorée, la gradation instantanée et culot standard E12, cette ampoule flamme intelligente vous permet de créer l’ambiance ou que vous soyez.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule E12
- Ampoule blanche et colorée
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39x114