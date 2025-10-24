Ampoule simple E26
Ajoutez de la couleur à n’importe quelle pièce avec une seule ampoule intelligente, qui offre des plages de lumière blanche chaude à froide ainsi que 16 millions de couleurs. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule E26
- Ampoule blanche et colorée
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x109