Ampoule simple GU10
Donnez de la couleur à votre foyer avec cette ampoule de projecteur GU10. Avec un choix de 16 millions de couleurs, elle changera la personnalité de votre environnement. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $59.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule GU10
- Ampoule blanche et colorée
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
50x71