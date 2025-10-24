Ampoule simple PAR16
Plantez le décor de votre fête ou transformez votre salon en cinéma le temps d’une soirée. Cette ampoule de projecteur diffuse 16 millions de couleurs de lumière. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $59.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule PAR16
- Ampoule blanche et colorée
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
50x58x50