Attract Hue WACA NAM
Grâce à son abat-jour en verre et à son effet lumineux unique qui produit un arc de lumière colorée discret sur le mur, la lanterne murale d’extérieur Attract est un ajout traditionnel, et cependant moderne, à votre portique, à votre cour ou à votre allée.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- DEL intégrée
- Des millions de couleurs
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Métal
Verre