Borne d’extérieur Calla
Il vous suffit de brancher pour profiter des 16 millions de couleurs disponibles pour mettre en valeur la beauté de votre jardin, ou l'utiliser de façon plus fonctionnelle pour un éclairage des allées. L'unité de base Calla comprend 1 point lumineux, ainsi que les câbles et l'unité d'alimentation dont vous avez besoin pour commencer.
Le prix actuel est $169.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- DEL intégrée
- Ampoule blanche et colorée
- Système à basse tension – unité de base
- Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Aluminium