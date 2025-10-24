Il vous suffit de brancher pour profiter des 16 millions de couleurs disponibles pour mettre en valeur la beauté de votre jardin, ou l'utiliser de façon plus fonctionnelle pour un éclairage des allées. L'unité de base Calla comprend 1 point lumineux, ainsi que les câbles et l'unité d'alimentation dont vous avez besoin pour commencer.