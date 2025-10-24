Aide
Calla Hue pedestal light, cylindrical shape, black finish, compact design, illuminated top section with pink light, visible panel.

Borne d’extérieur Calla

Il vous suffit de brancher pour profiter des 16 millions de couleurs disponibles pour mettre en valeur la beauté de votre jardin, ou l'utiliser de façon plus fonctionnelle pour un éclairage des allées. L'unité de base Calla comprend 1 point lumineux, ainsi que les câbles et l'unité d'alimentation dont vous avez besoin pour commencer.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Hue Bridge requis
  • DEL intégrée
  • Ampoule blanche et colorée
  • Système à basse tension – unité de base
  • Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Aluminium

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

