Éclairez en blanc et en couleur de grandes parties de vos espaces extérieurs, comme des clôtures, des murs et des haies. Le projecteur linéaire Amarant, qui fait partie du système LowVolt, se branche à un bloc d’alimentation Philips Hue et peut même se brancher à d’autres projecteurs pour créer un mur de lumière continue. Bloc d’alimentation non inclus.