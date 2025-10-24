Aide
Black Econic down wall lantern with a square shape, matte finish, and visible pink illuminated light source inside.

Éclairage mural d’extérieur Econic

Développez Hue à l’extérieur. L’éclairage mural Econic peut être connecté à votre Hue Bridge actuel pour vous faire profiter de toutes les fonctionnalités, comme la domotique et la programmation, et pour créer n’importe quelle ambiance. Hue Bridge non compris.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Hue Bridge requis
  • DEL intégrée
  • Ampoule blanche et colorée
  • Alimentation principale
  • Commande intelligente avec pont Hue*
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Verre

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay