Éclairage mural d’extérieur Econic
Développez Hue à l’extérieur. L’éclairage mural Econic peut être connecté à votre Hue Bridge actuel pour vous faire profiter de toutes les fonctionnalités, comme la domotique et la programmation, et pour créer n’importe quelle ambiance. Hue Bridge non compris.
Le prix actuel est $199.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- DEL intégrée
- Ampoule blanche et colorée
- Alimentation principale
- Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Verre