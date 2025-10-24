Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Ensemble Lightstrip Plus 80 po + 40 po

Ensemble Lightstrip Plus 80 po + 40 po

Ajoutez une lampe LightStrip Plus à votre système Philips Hue afin de créer une expérience immersive sous votre bar, vos armoires ou derrière votre système de divertissement. LightStrip Plus est souple et peut se plier, se couper et se rallonger pour s’adapter à l’usage que vous souhaitez en faire.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Hue Bridge requis
  • 1 bande lumineuse de 80 po + 1 de 40 po
  • 1 bloc d’alimentation
  • 1 connecteur de coin inclus
  • Ampoule blanche et colorée
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Multicolore

  • Couleur(s)

    multi

  • Matériau

    Silicone

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Guirlande lumineuse/bande lumineuse

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay