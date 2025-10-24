Ensemble Lightstrip Plus 80 po + 40 po
Ajoutez une lampe LightStrip Plus à votre système Philips Hue afin de créer une expérience immersive sous votre bar, vos armoires ou derrière votre système de divertissement. LightStrip Plus est souple et peut se plier, se couper et se rallonger pour s’adapter à l’usage que vous souhaitez en faire.
Le prix actuel est $124.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 bande lumineuse de 80 po + 1 de 40 po
- 1 bloc d’alimentation
- 1 connecteur de coin inclus
- Ampoule blanche et colorée
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Multicolore
Couleur(s)
multi
Matériau
Silicone